Zorman in Adžić še naprej na selektorskih položajih

Tako Uroš Zorman kot Dragan Adžić že več let vodita slovenski reprezentanci, pred dvema letoma sta oba svojo popeljala tudi na olimpijske igre 2024 v Parizu. Predsednik zveze Bor Rozman, ki je tudi sam pred dnevi na volilni skupščini dobil nov štiriletni mandat za vodenje krovne zveze, je sodelovanje z njima podaljšal za nadaljnji dve leti.
Moško reprezentanco novembra letos in maja prihodnje letos čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028, v katerih bodo tekmeci Bosna in Hecegovina, Izrael in Češka.
Vmes jih v začetku leta 2027 čaka vrhunec, svetovno prvenstvo, ko se bodo januarja v nemškem Kielu v skupinskem delu sprva merili z Angolo, ZDA in Dansko.
Ženska reprezentanca pa bo decembra nastopila na evropskem prvenstvu. Slovenske rokometašice bodo prvi skupinski del igrale v romunski Oradei, kjer bodo tekmice Islandke, Madžarke in Črnogorke. Marca prihodnje leto jih čaka še začetek kvalifikacij za SP konec leta 2027.
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