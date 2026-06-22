Zorman in Adžić še naprej na selektorskih položajih

Tako Uroš Zorman kot Dragan Adžić že več let vodita slovenski reprezentanci, pred dvema letoma sta oba svojo popeljala tudi na olimpijske igre 2024 v Parizu. Predsednik zveze Bor Rozman, ki je tudi sam pred dnevi na volilni skupščini dobil nov štiriletni mandat za vodenje krovne zveze, je sodelovanje z njima podaljšal za nadaljnji dve leti.

Moško reprezentanco novembra letos in maja prihodnje letos čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028, v katerih bodo tekmeci Bosna in Hecegovina, Izrael in Češka.