Zorman in Slatinek Jovičič proti nekdanjemu klubu visoko motivirana

Visoko ambiciozni rokometaši s Kodeljevega so na dveh otvoritvenih tekmah zabeležili zmago in poraz. Najprej so slavili v Slovenj Gradcu, nato pa tesno izgubili v Velenju proti aktualnemu prvaku Gorenju. V tretjem poskusu bodo v petek zvečer prvič igrali pred domačimi gledalci. In to kar proti nekdanjemu klubu trenerja Uroša Zormana in igralca Staša Slatinek Jovičiča Trimu iz Trebnjega.