Zorman in Žvižej v en glas: Naturalizacija igralca? Imamo zaklad!

Danska, Francija, Španija. Vrstni red po zaključku 28. svetovnega rokometnega prvenstva na katerem so gledalci, na 112 tekmah videli skupno 6555 golov (59 v povprečju na tekmo), dvoboje na Poljskem in Švedskem pa si je ogledalo 618112 gledalcev, torej v povprečju 5519 gledalcev na tekmo. Slovenija je na turnirju videla Katovice in Krakov, skupno zmagala štiri dvoboje, dvakrat pa izgubila (Francija, Španija), kar je pomenilo, da si ni uspela zagotoviti poti v Gdansk, kjer so poleg Stockhloma, gostili četrtfinaliste svetovnega prvenstva.

A Slovenija je pustila zadovoljiv pečat, ne tako zelo, kot leta 2017, ko je Veselin Vujović do brona popeljal slovensko izbrano vrsto, reprezentanca pa je takrat sploh prvič na največji rokometni sceni osvojila medaljo. A tisto je zgodovina, opomnik, da Slovenija ni kar nekdo v rokometu in to so varovanci Uroša Zormana skušali pokazati tudi na letošnjem rokometnem mundialu. Odnos do slovenskega dresa je bil takšen, kot že dolgo ne, kakovost zasedbe pa tolikšna, da se je Slovenija bila sposobna uvrstiti med osem najboljših reprezentanc na svetu.

A zato je bilo potrebno premagati koga od največjih, kar pa Sloveniji ni uspelo. Morda bo priložnost na naslednjih velikih tekmovanjih, ob pristopu, borbenosti in nepopustljivosti pa bi jim to morda v prihodnjih letih lahko znova uspelo. "Ta zasedba je rasla iz tekme v tekmo. Vesel sem, da so se povezali, da so delovali, kot homogena celota, predvsem pa, da so ob slovesu poudarili, da se že veselijo naslednje reprezentančne akcije," je v popkastu povedal slovenski selektor.