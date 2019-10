Zorman in Žvižej vesela, da se bosta poslovila v krogu prijateljev

Zorman (levo) in Žvižej tudi uradno odhajata v igralski pokoj.

Prireditelji obljubljajo dogodek "par excellence" v režiji nekdanjih in zdajšnjih velikanov rokometne igre, pred osrednjo tekmo zvezdnikov, ki bo imela tudi humanitarni značaj, pa se bo ob 16. uri pričela še prva uradna tekma slovenske rokometne reprezentance na vozičkih, ki se bo pomerila s Hrvaško. Vstopnice gredo za med, doslej so prodali že več kot 3000 vstopnic.

"Sprva sem bil ob ideji agencije Sportanzo, da se priredi poslovilna tekma, malce skeptičen. Zdaj sem prepričan, da je pred nami izjemen in zares poseben dogodek v vseh pogledih. Na njem se bom srečal s svojimi številnimi nekdanjimi soigralci in veliki tekmeci na rokometnih igriščih, predvsem pa sem vesel, da bom svojo zadnjo tekmo odigral v krogu prijateljev in ljudi, ki mi veliko pomenijo," je na zadnji novinarski konferenci v Zrečah pred četrtkovo poslovilno tekmo v Celju dejal Uroš Zorman.

Žvižej: V ospredju druženje in obujanje spominov

"Pred nami je dogodek, ki ga rokometna Slovenija še ni doživela, v ospredju pa bo druženje in obujanje spominov," je dodal Luka Žvižej. Zorman in Žvižej sta mladi legendi slovenskega rokometa. Prvi je odigral 225 tekem v dresu slovenske reprezentance, kar je absolutni rekord, drugi pa je s 702 doseženima goloma najbolj učinkovit strelec v zgodovini reprezentančnega rokometa.

Oba tudi po koncu igralske kariere ostajata zvesta rokometu. Zorman je trenutno prvi asistent selektorja slovenske izbrane vrste Veselina Vujovićain slovitega Talanta Dušebajeva pri poljskem prvaku Vive Kielce, Žvižej pa je eden od sodelavcev Tomaža Ocvirkapri matičnem klubu Celju Pivovarni Laško.

Balić, Džomba, Rutenka, Hombrados, Aguinagalde, Nagy, Šterbik ...

Na njuni poslovilni tekmi bodo med drugim nastopili Hrvati Patrik Čavar, Ivano Balićin Mirza Džomba, Belorus Sergej Rutenka, Španci Talant Dušebajev, Jose Javier Hombradosin Julen Aguinagalde, Madžar Laszlo Nagy, Srb Arpad Šterbikter številni nekdanji najboljši slovenski rokometaši, kot so Renato Vugrinec, Tomaž Tomšič, Roman Pungartnik, Aleš Pajovič, Gorazd Škofin mnogi drugi.

Zormanovo ekipo bodo vodili Zvonimir Serdarušić, Kasim Kamenica, Robert Beguš, Bojan Čotar, Boštjan Makovecin Tine Svetic, Žvižejevo pa Boris Denić, Branko Tamše, Mišo Toplak, Vladan Matićin Herman Wirth.

Mojstri rokometa na vsakem koraku

V moštvu Zormana bodo igrali Beno Lapajne, Boštjan Ficko, Hombrados, Šterbik, Zoran Jovićić, Manuel Štrlek, Momir Ilić, David Davis, Ognjen Backović, Miha Zarabec, Dean Bombač, Dušebajev, Domagoj Duvnjak, Zoran Lubej, Aguinagalde, Uroš Bundalo, Petar Metličić, Jure Dolenec, Marko Vujin, Sebastian Skube, Ivan Čupić, Vedran Zrnić, Uroš Bregar, Džomba, Dragan Gajićin Matej Gaber. Vodja ekipe bo Zoran Janković, trenerji Serdarušić, Kamenica, Beguš, Čotar, Makovec in Svetic. Tehnični vodja bo Radivoje Stanić, fizioterapevt pa Žan Rant Roos.

V moštvu Žvižeja bodo igrali Škof, Urban Lesjak, Ivan Gajić, Čavar, Tilen Kodrin, Nenad Bilbija, Aleš Pajovič, Davor Dominković, Sergej Rutenka, Ivano Balić, Rok Praznik, Miha Žvižej, Igor Vori, Tomšič, Vugrinec, Vid Kavtičnik, Nagy, Žikica Milosavljević, Pungartnik in Blaž Janc. Trenerski štab bodo sestavljali Denić, Tamše, Toplak, Matić in Wirth, za dobro zdravstveno počutje ekipe pa bosta zadolžena Gorazd Žužek in Vladimir Radulović.