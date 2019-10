Zorman in Žvižej o spektaklu v Zlatorogu: Ne bi si mogla želeti lepšega slovesa

Navijači so v slovenskem rokometnem hramu poleg glavnih protagonistov in atraktivnega spremljevalnega programa, v katerem ni manjkalo zabave, smeha in nagradnih iger za obiskovalce, lahko videli številne svetovne zvezdnike. Slovenija je v minulih letih gostila že številne imenitne rokometne dogodke, a še nikoli ni bilo na kupu toliko velikanov tega športa kot na poslovilni tekmi Luka Žvižejain Uroša Zormana. V mesto ob Savinji so prišli številni nekdanji najbolj vznemirljivi in pomembni rokometaši na svetu, kot so Belorus Sergej Rutenka, Španec Talant Dušebajev, Hrvata Ivano Balić in Patrik Čavar, Madžar Laszlo Nagy ter mnogi drugi, na njuni poslovilni tekmi pa so zaigrali tudi nekateri še vedno aktivni igralci.

Na rokometni simfoniji v celjskem Zlatorogu izid ni bil pomemben - končala se z neodločenim izidom 38:38 -, v ospredju sta bili dobra zabava in prijateljsko druženje nekoč soigralcev ali velikih tekmecev na igrišču, v njihovih mojstrovinah, vragolijah, hudomušnosti in rokometnih dodatkih - v končnici tekme so zaigrali tudi otroci Žvižeja in Zormana - pa je v celjskem rokometnem hramu uživalo okoli 3500 gledalcev.