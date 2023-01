Zorman je namesto Slatineka Jovičića, ki je končal SP, vpoklical Mazeja

"Po prvih preiskavah obstaja sum, da je Staš utrpel poškodbo pete stopalnice desne noge. Poškodba mu onemogoča nadaljevanje nastopov na svetovnem prvenstvu. Nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje bo opravil v domovini," je o tem za spletno stran Rokometne zveze Slovenije dejal reprezentančni zdravnik Sašo Djurić.

Dvaindvajsetletni Staš Slatinek Jovičić se je poškodoval v 54. minuti uvodne tekme s Savdijci, ko je v obrambi prestregel žogo, ob padcu pa se zapletel z enim izmed tekmecev. Kljub temu je stisnil zobe, sredi 59. minute zabil še svoj tretji gol na tekmi, nato pa odšepal z igrišča.

Ker je slovenska reprezentanca na Poljsko pripotovala z dvema igralcema na levem krilu, je selektor Uroš Zorman vpoklical dodatnega rokometaša. V Katovicah se bo ekipi v današnjih poznih popoldanskih urah pridružil Tadej Mazej, ki je z ekipo treniral vse do odhoda na Poljsko.

Slovenija se bo po uvodni zmagi nad Savdsko Arabijo v soboto ob 20.30 pomerila s Poljsko, dva dni kasneje pa jo ob 18. uri čaka še zadnja tekma v skupinskem delu proti Franciji.

Zorman lahko spet računa na Žvižeja

Potem, ko je poškodbo na uvodni preizkušnji svetovnega prvenstva staknil Staš Slatinek Jovičić in je zanj rokometni mundial že zaključen, pa je lahko selektor zadovoljen, da je PCR negativen njegov najtesnejši sodelavec Luka Žvižej. Pomočnik selektorja je moral v izolacijo že v Mali nedelji, vodstvo reprezentance je iskalo rešitev za uvodno preizkušnjo, a poslej to ne bo več težava. Nekdanje levo krilo Celja Pivovarne Laško, Radeč, trebanjskega Trima, Santanderja, Barcelone, Pick Szegeda, Maribora in Mindna, se bo pridružil izbrani vrsti in sodeloval pri pripravi na Poljsko, morda celo odločilno tekmo prvega dela SP.