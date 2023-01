Zorman: kapa dol fantom!

Slovenski rokometaši so tudi na drugi tekmi skupinskega dela rokometnega SP pokazali složnost in premagali Poljake z visokih 32:23. S tem so varovanci navdušenega Uroša Zormana ne le uvrščeni v drugi del tekmovanja, temveč bodo naprej prenesli tudi dve še kako pomembni točki. Za prvo mesto in dodatni dve točki pa Slovence v ponedeljek čaka spopad s šestkratnimi svetovnimi prvaki Francozi.

"Mislim, da si vsak igralec želi igrati pred deset tisoč glavo množico in to je bil samo dodaten motiv za naše igralce. Jaz lahko rečem fantom samo: čestitam, kapa dol, odigrali ste res fantastično tekmo, na koncu je tako tekmo s klopi gledati samo užitek. Na koncu koncev jaz ne rabim nič delati, ko imam take igralce. Dejstvo je, da neke evforije ne rabimo zganjati, ampak v tem trenutku v takem obdobju kot smo ga imeli v zadnjem letu, je to ena velika tekma, velika zmaga za nas, ki nam daje dodaten motiv za naprej," je takoj po tekmi dejal selektor slovenske reprezentance Uroš Zorman, ki se je ozrl tudi na ponedeljkovo tekmo proti Franciji, ki bo odločala o prvem mestu v skupini B ter pomembnih dveh točkah, ki se preneseta v drugi del tekmovanja: "Naslednja tekma je s Francijo in tudi v to tekmo bomo šli maksimalno, borbeno, z željo, kaj pa bo na koncu prinesla, pa bomo videli. Fantje so spet pokazali, moštveni duh, da so ekipa, patriotizem in zato jim je treba čestita in na koncu koncev rezultat pride sam od sebe." Slovenija se je z dvema zmagama zanesljivo uvrstila v drugi del tekmovanja, kamor bo tudi prenesla vsaj dve točki, ob morebitni zmagi nad Francijo pa kar štiri. V Krakovu se bodo zoranovi varovanci nato srečali srečala z najboljšo trojico skupine A, v kateri nastopajo reprezentance Španije, Črne gore, Čila in Irana.

Po tekmi je strasti miril slovenski vratar Jože Baznik: "Ni veliko besed. Komaj smo čakali to tekmo, tako kot smo komaj čakali tekmo proti Savdski Arabiji. Držali smo se vseh načrtov, pokazali smo česa smo sposobni, ampak jaz še vedno mislim, da ni to vse, da smo veliko več sposobni ... Moramo držati skupaj, moramo se držati načrtov, moramo bit disciplinirani, moramo pustiti srce na igrišču, moramo se boriti eden za drugega in samo tako mislim, da smo sposobni parirati vsakemu nasprotniku." Čuvaj mreže je prepričan, da se lahko Slovenija kosa tudi s Francijo, ki bo na tekmi za prvo mesto v skupini B absolutni favorit: "Že od samega začetka priprav oziroma od začetka prvenstva smo rekli, da gremo dan po dan, tekmo po tekmo ... in še enkrat, js mislim, da če se bomo držali naših načrtov, če bomo ostali disciplinirani, če bomo dali res tistih sto procentov energije in da se res borimo eden za drugega, lahko pariramo tudi proti njim. Kaj bo rezultat pokazal bomo videli, važno pa je , da se mi res borimo, držimo načrtov in smo disciplinirani, ker samo tako lahko nekaj naredimo in to smo tudi pokazali na dosedanjih dveh tekmah."

icon-expand Slovenci so brez večjih težav premagali Poljake FOTO: AP

Za igralca tekme je bil tako kot proti Savdski Arabiji izbran Blaž Janc: "Ko je Uroš Zorman prevzel reprezentanco, sem dejal, da potrebujemo čas. Menim, da počasi prihaja ta čas. Danes smo premagali Poljake, ki so veljali za favorite. Pokazali smo neverjetno predstavo, a najbolj pomembno je, da se je v reprezentanco vrnila energija, znova je prisotna tudi želja po igranju za Slovenijo. Če bomo na vsaki naslednji tekmi imeli tovrsten pristop, potem bodo tudi izidi podobni kot na današnji proti Poljakom." Odlično partijo je odigral tudi Dean Bombač: "Najbolj sem srečen, da se je v našo igro vrnila borbenost in požrtvovalnost ter da si za vsako žogo pripravljen 'iti na glavo', soigralec pa pripravljen umreti za skupen cilj. Današnja zmaga je le refleksija vsega tega. Naš glavni cilj na naslednjih tekmah je, da se borimo in ostanemo skupaj, kakovost pa imamo."

icon-expand Poljska - Slovenija FOTO: AP

Aleks Vlah je bil s šestimi zadetki drugi najboljši strelec Slovenije: "Gostitelje svetovnega prvenstva smo premagali z veliko razliko. Neverjetno. Že pred tekmo smo kazali veliko željo po zmagi, vse to pa smo nato prenesli še na igrišče. Na Poljake smo se dobro pripravili, vsak igralec pa se je držal dogovorov iz garderobe. Naša obramba in vratar sta bila na najvišji ravni, v napadu nismo delali napak. Poljaki nas niso presenetili, pričakovali smo njihovo igro 7 na 6. Naša zmaga je zaslužena, takoj po zmagi nad Poljsko pa začenjamo priprave za Francijo."

Potek svetovnega prvenstva: V prvem delu prvenstva nastopa 32 reprezentanc, razvrščenih v osem skupin. V drugi del se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance vsake izmed njih in bodo združene v štiri nove skupine. Četrtouvrščena ekipa pa bo svoje nastope nadaljevala v tako imenovanem predsedniškem pokalu v Plocku. Če se bo Slovenija iz skupine B prebila v drugi del, jo čaka selitev v Krakov. Tam se bo srečala z najboljšo trojico skupine A, v kateri nastopajo reprezentance Španije, Črne gore, Čila in Irana. V končnico, ki se bo začela s četrtfinalom, iz nadaljnjega skupinskega dela peljeta prvi dve mesti. Poleg Katovic in Krakova na Poljskem se tekme skupinskega dela igrajo še v Göteborgu, Kristianstadu, Jönköpingu in Malmöju na Švedskem. Katovice, Krakov, Göteborg in Malmö bodo prizorišča drugega dela tekmovanja, medtem ko se bo karavana za četrtfinalne dvoboje preselila v Gdansk in Stockholm. Slednji bo gostil tudi preostale tekme končnice.