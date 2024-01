Zorman: Led je prebit, proti Poljski pričakujem drugačno tekmo

Slovenski rokometaši so uspešno prestali uvodni obračun letošnjega evropskega prvenstva. Čeprav smo pričakovali, da bo tekma s Ferskimi otoki zahtevna, so varovanci selektorja Uroša Zormana kljub vsemu precej težje od pričakovanj strli velik odpor žilavega tekmeca. Naslednja, še bolj pomembna tekma, čaka naše rokometaše v soboto, ko se bodo za eno od prvih dveh mest v skupini, ki vodita v nadaljnjo fazo tekmovanja, pomerili z vselej neugodno Poljsko.

Zdesetkana slovenska moška članska rokometna izbrana vrsta se je dolgo časa mučila proti neobremenjeni reprezentanci Ferskih otokov, ki je na letošnjem evropskem prvenstvu ob Gruziji in Grčiji ena od skupno treh debitantk na omenjenem tekmovanju. S prepoznavnim skandinavskim slogom igre so Ferci dolgo časa tesno dihali za ovratnik našim rokometašem. Na začetku drugega polčasa so celo povedli z dvema goloma razlike (17:15), nato pa so izbranci Uroša Zormana vendarle prestavili v višjo prestavo, zaigrali bolje v obrambi in ob pomoči razpoloženega Klemna Ferlina med vratnicama na koncu prišli do zmage z 32:29.

Slovenska rokometna reprezentanca je imela zelo veliko dela z nepopusljivo izbrano vrsto Ferskih otokov. FOTO: EHF icon-expand

"Vedeli smo že od samega začetka, da nas čaka zelo zahtevna preizkušnja. Imeli so bučno podporo s tribun, kar jih je ob naših napakah poneslo, razleteli so se po igrišču in zato smo v prvem polčasu odigrali precej slabše od začrtanega. V nadaljevanju tekme smo le nekako uspeli strniti svoje vrste, ob dobri obrambi posledično odigrati nekaj pametnih napadov, kar je na koncu zadostovalo za pomembno zmago. Ta zmaga je pomebna z več vidikov: rezultatskega, psihološkega in tudi z vidika priprave na naslednjo tekmo s Poljsko," je po uvodni zmagi na EP v Berlinu dejal slovenski selektor Uroš Zorman.

Ta je znova izpostavil veliko praznino ob odsotnosti nekaterih nosilcev igre. "Ne smemo bežati od resnice, da pogrešamo kar nekaj odličnih rokometašev, ki bi nam v tej skrajšani rotaciji prišli še kako prav. Toda nimamo kaj, mi se bomo borili naprej in upali na čim večje število osvojenih točk, da se prebijemo do tam, kjer si želimo biti. Osebno verjamem v to ekipo, da je zmožna prikazati veliko boljšo igro," je nadaljeval Zorman in ob koncu dodal: "Proti Poljakom pričakujem drugačno tekmo. Igralsko oziroma kompozicijsko so drugačna reprezentanca kot Ferski otoki. Morali bi nam bolj ustrezati, a eno je papir drugo pa realnost. Zdaj se moramo dobro odpočiti, se regenerirati in misli že usmeriti na naslednji veliki izpit."