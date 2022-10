Zorman na Kosovu računa na 16 reprezentantov

V četrtek je slovenska reprezentanca uspešno začela kvalifikacijske boje, ko je v mariborski dvorani Tabor zanesljivo premagala Bosno in Hercegovino. Poleg omenjenih reprezentanc v skupini 7 nastopa še Črna gora. Nastop na zaključnem turnirju med 10. in 28. januarjem 2024 si bodo izborile prvo in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin, poleg njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene.

"Kot smo dejali že pred tokratnim zborom, želimo na vsaki akciji možnost za nabiranje prepotrebnih izkušenj ponuditi tudi mlajšim igralcem. Tako bomo v Prištini za razliko od prve tekme zaigrali v nekoliko spremenjeni postavi. Vsi fantje, ki bodo dobili priložnost, morajo to zgrabiti z obema rokama," je ob odhodu dejal selektor Uroš Zorman . Ta izmed nabora mlajših igralcev priložnosti ni mogel ponuditi Maticu Grošlju , ki ima težave s hrbtom, ter obolelemu Aleksu Kavčiču . Poleg njiju se na pot niso podali še Dean Bombač, Matej Gaber in Urh Kastelic.

Seznam reprezentance:

vratarja Jože Baznik (Nimes) in Klemen Ferlin (Erlangen)

krilni igralci Blaž Janc (Barcelona), Domen Novak (Wetzlar), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Darko Cingesar (Urbanscape Loka)

zunanji igralci Nejc Cehte (GOG Gudme), Jure Dolenec (Limoges), Nik Henigman (Saint Raphael), Domen Makuc (Barcelona), Jaka Malus (Göppingen), Rok Ovniček (Nantes) in Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško)

krožni napadalci Blaž Blagotinšek (Göppingen), Kristjan Horžen (Rhein-Neckar Löwen) in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško)