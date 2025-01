Zorman: Na prvenstvu bodo same takšne tekme, na to se moramo navaditi

Slovenski rokometaši so po Alžiriji ugnali še Katar (38:30) in uspešno nadaljujejo priprave na svetovno prvenstvo, kjer se bodo v skupinskem delu pomerili s Kubo, Zelenortskimi otoki ter Islandijo. Slovenija se je pomerila z dvema čvrstima nasprotnikoma, ki gojita trdo igro, selektor Uroš Zorman pa ob tem poudarja, da bodo na prvenstvu sami takšni tekmeci.

Slovenija je prvem polčasu bila izenačen dvoboj s Katarci, nato pa v drugem polčasu, še posebej v drugem delu, strla odpor žilavih in čvrstih azijskih prvakov. Slovenci so na koncu proti četi Veselina Vujovića slavili z visokih 38:30.

Za Slovenijo je zahtevna pripravljalna tekma, na kateri je bil seveda osrednji cilj, da vsi igralci ostanejo zdravi, hkrati pa je Slovencem nasproti stala ekipa, ki goji izredno trdo in čvrsto igro. "To je naše delo. Tudi takšne tekme je potrebno odigrati, saj menim, da bodo na prvenstvu same takšne tekme. Na to se moramo navaditi, ta tekma nam bo dobro koristila. Na srečo so vsi igralci ostali zdravi," je po tekmi dejal slovenski selektor Uroš Zorman. 44-letni strateg, ki je največkrat oblekel reprezentančni dres (225), je ob tem dodal: "Od svojih igralcev bi si od samega začetka tekme želel več energije in agresivnosti. V prvi polovici tekme smo bili zelo bledi, v drugem polčasu, predvsem v zadnjih 20 minutah, pa smo prestavili v višjo prestavo in zmagali."

Blaž Blagotinšek je preizkušnjo z azijskimi prvaki označil kot dober test pred svetovnim prvenstvom: "Mislim, da smo na dobri poti, a še veliko stvari moramo popraviti in se dodatno uigrati, začutiti. V prvem polčasu nismo našli neke prave obrambe. Mogoče smo stali preveč plitko, dopuščali smo preveč strelov iz devetih metrov. V drugem delu smo vendarle to popravili in spreobrnili rezultat."

Tudi Aleks Vlah, ki je bil v slovenskem taboru poleg Staša Slatineka Jovičiča najbolj strelsko razpoložen (oba šest golov), je bil precej bolj zadovoljen z igro v drugem polčasu. "Imamo veliko prostora za napredek. Prvi polčas je bil slabši, predvem kar se tiče energije, nismo izkoristili razpoloženega Klemna (Ferlina). Drugi polčas pa povsem obrnjena slika in zaslužena zmaga. Na koncu so nas tudi navijači popeljali še en korak višje, zato se zahvaljujemo Kopru in gremo naprej," je dejal član danskega Aalborga.

