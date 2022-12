Zorman na rokometno SP z okrnjeno zasedbo

Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je predstavil seznam igralcev za nastop na svetovnem prvenstvu med 11. in 29. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Poljskem. Na njegovem seznamu manjkajo nekateri dolgoletni nosilci igre, kot so Gašper Marguč, Matej Gaber, Urh Kastelic, Staš Skube in Miha Zarabec.

Slovenija se bo na bližnjem mundialu v skupinskem delu v Katovicah pomerila s Francijo, Poljsko in Savdsko Arabijo, napredovanje v glavni del tekmovanja pa si bodo izborile tri izbrane vrste iz skupine B. V Krakovu se bodo nato pomerile s tremi najboljšimi iz skupine A, v njej bodo nastopile Španija, Črna gora, Čile in Iran. Slovenska izbrana vrsta je priprave razdelila na dva dela, med 26. in 30. decembrom bo najprej vadila v Zrečah, med 2. in 10. januarjem prihodnje leto pa v Ljutomeru. Tedaj bo igrala tudi dve pripravljalni tekmi proti Madžarski, prva bo 5. januarja v Ljutomeru, druga pa dva dni kasneje v Veliki Kaniži na Madžarskem. "Prihaja čas, ki je zaradi praznikov nekoliko čarobno obarvan. A kot smo že navajeni, za nas pravih praznikov ne bo. Priprave so tik pred vrati, tudi svetovno prvenstvo se bliža s svetlobno hitrostjo. Vsi oba dogodka že nestrpno čakamo," je na novinarski konferenci uvodoma dejal slovenski selektor Uroš Zorman in dodal: "Osmerica se bo pripravam pridružila šele januarja, zato smo na tokratno akcijo povabili več rokometašev. S tem širšim naborom bomo tako lahko tudi v decembru normalno opravljali treninge in se pripravljali na tekme svetovnega prvenstva. Decembrski treningi bodo pomembni tudi za reprezentančno prihodnost, saj bo na njih sodelovalo kar nekaj mlajših igralcev, ki bodo prvič na pravih članskih pripravah. Na te mlajše igralce računamo v prihodnosti, v Zrečah pa bodo napravili prve korake k uvajanju v sistem A-reprezentance."

icon-expand Slovenska rokometna reprezentanca (Uroš Zorman, Blaž Janc) FOTO: Damjan Žibert

Na današnji novinarski konferenci na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) v Ljubljani je Zorman predstavil seznam kandidatov za jubilejni deseti slovenski nastop na svetovnih prvenstvih. V primerjavi z zadnjimi reprezentančnimi akcijami na seznamu ni več pomembnih članov reprezentance, desnokrilnega rokometaša Gašperja Marguča, krožnega napadalca Mateja Gabra, organizatorjev igre Mihe Zarabca in Staša Skubeta ter vratarja Urha Kastelica, ki trenutno okreva po operativnem posegu na kolenu. "Sam vedno pravim, da mora biti igralec najprej pošten do sebe, nato do ekipe. Gaber in Marguč sta nastop v reprezentanci odpovedala zaradi zdravstvenih težav, saj sta ocenila, da jima te onemogočajo, da bi vzdržala vse napore, ki jih prinaša svetovno prvenstvo," je situacijo s članoma madžarskih velikanov Veszprema in Pick Segeda pojasnil Zorman.

icon-expand Matej Gaber Gašper Marguč FOTO: Damjan Žibert

"Z Zarabcem sva se pogovarjala, zdravstvena situacija je pri njem podobna kot pri Marguču in Gabru. Glede na potek sezone je načet, ima težave s hrbtom, mečno mišico in tako naprej. Po pogovoru sva se odločila, da tokratno tekmovanje izpusti. Če bo reprezentanca imela težave s kadrom, je Zarabec, kot vedno, pripravljen priskočiti na pomoč po svojih najboljših zmožnostih," je dodal 42-letnik na slovenski klopi in nadaljeval: "Skube je pred sezono zamenjal klubsko okolje, v katerem se ni še popolnoma znašel in se še nekoliko išče. Če smo iskreni, smo v reprezentanci imeli tri vodje – Bombača, Zarabca in Skubeta. Potrebno se je bilo odločiti, dati dirigentsko palico enemu izmed njih, za njim pa priključiti podmladek, s katerim gledamo v prihodnost. V kratkem času se bo starejša generacija zamenjala, zato moramo gledati naprej."

icon-expand Miha Zarabec FOTO: Damjan Žibert

Na pot proti Katovicam, kjer jo čakajo prve tri tekme med svetovno elito, se bo slovenska vrsta podala 10. januarja. Dva dni za tem, v četrtek, 12. januarja jo v skupini B čaka prva tekma, na kateri se bo pomerila s Savdsko Arabijo. Po dnevu premora se bo v drugem krogu pomerila z gostitelji Poljaki, za zaključek prvega dela pa jo 16. januarja čaka še dvoboj s Francijo. Zormana na Poljskem, ki je bila vrsto igralskih letih in na začetku trenerske poti njegov drugi dom, čaka prvi nastop z reprezentanco na velikem tekmovanju v vlogi selektorja. "Morda se trenutno še ne zavedam povsem veličine dogodka, ki nas čaka, saj gre za največjega, takoj za olimpijskimi igrami. Biti del tega je izredna čast, nekaj neprecenljivega. Sem izredno motiviran. Bolj kot se bo bližala prva tekma, bolj se bom tega zavedal," je še pristavil Zorman.

icon-expand Uroš Zorman FOTO: Luka Kotnik

V prvem delu prvenstva bo sicer nastopilo 32 reprezentanc, razvrščenih v osem skupin. V drugi del se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance vsake izmed njih in bile združene v štiri nove skupine, iz katerih bosta v končnico, ki se bo začela s četrtfinalom, peljali prvi dve mesti. V kolikor se bo Slovenija prebila v drugi del, jo čaka selitev v Krakov. Tam se bo srečala z najboljšo trojico skupine A, v kateri bodo nastopale reprezentance Španije, Črne gore, Čila in Irana.