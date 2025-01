Zorman: Najbolj pomembno je, da bomo pravi, ko se za nas začne SP

Slovenski rokometaši v Ljubljani pilijo zadnje podrobnosti pred odhodom na svetovno prvenstvo med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Njihov primarni cilj je uvrstitev v četrtfinale, selektorja Uroša Zormana pa bi najbolj zadovoljil napredek v igri.

Slovenski rokometaši se od 2. januarja pripravljajo za svoje prvo veliko tekmovanje po sijajnem četrtem mestu na lanskem olimpijskem turnirju v Parizu in Lillu. V tem pripravljalnem obdobju so odigrali tri prijateljske dvoboje, po zmagah proti Alžircem s 37:32 in Katarcem z 38:30 so v generalki prejeli pravo zaušnico od Hrvatov. Nemočna igra in visok poraz s 25:33 na petkovi tekmi v Zagrebu proti enim od treh sogostiteljev letošnjega mundiala ni vnesla nemira v slovenski tabor, je pa slaba popotnica pred začetkom letošnjega reprezentančnega vrhunca.

"O tem porazu znotraj ekipe nismo veliko razpravljali, vsi smo odrasli in se zavedamo napak, ki smo jih storili v generalki v Zagrebu. Najbolj pomembno je, da bomo pravi 16. januarja, ko se za nas začne svetovno prvenstvo," je na današnjem medijskem dogodku v dvorani Stožice uvodoma dejal slovenski selektor.

Uroš Zorman

Pričakovanja domačih ljubiteljev rokometa so po osvojenem četrtem mestu na olimpijskih igrah v Franciji izjemno visoka, tega se dobro zavedajo tudi v slovenskem taboru. "Na Hrvaškem bi me zadovoljil napredek v naši igri, v tem segmentu bi si želel narediti korak naprej v primerjavi z olimpijskimi igrami. Lanske predstave v Parizu in Lillu so prinesle veliko odgovornost, zato bo v Zagrebu treba še bolj stisniti zobe ter prikazati srčno in pogumno predstavo. Upam, da bomo na tekmovanju iz dneva v dan rasli kot ekipa," je na koncu dodal Zorman, ki je za letošnji mundial pomladil svoj kader in se odpovedal uslugam nekaterim dolgoletnim nosilcem igre, kot so Jure Dolenec, Dean Bombač in Matej Gaber.

Jure Dolenec

"Generalka v Zagrebu se ni razpletla po naših pričakovanjih, a včasih se iz poraza lahko več naučiš kot iz zmage. Naša predstava ni bila na želeni ravni, v vseh segmentih igre je bilo veliko pomanjkljivosti. Iz tega ne bi delal panike, je pa za vse nas to dobra zaušnica in opozorilo za naprej," je uvodoma dejal slovenski kapetan Blaž Janc. "V tej izostreni konkurenci je zelo nehvaležno napovedati našo končno uvrstitev na svetovnem prvenstvu. Danska in Francija sta po kakovosti korak pred vsemi, v krogu osmih ali devetih reprezentanc za najvidnejša mesta pa je tudi Slovenija. Na turnirju bodo odločale malenkost in dnevna pripravljenost, v tem krogu reprezentanc se boš lahko boril za najvišja mesta ali pa padel na sam rep te skupine. Prvi cilj je četrtfinale, a zadev ne bomo prehitevali, gremo tekmo po tekmo," je še na koncu dodal krilni igralec velikana iz Barcelone.

Blaž Janc

Slovenski rokometaši se bodo v sredo popoldne z vlakom odpravili v hrvaško prestolnico. V Zagrebu bodo predvidoma igrali vse svoje dvoboje, v prvem delu tekmovanja se bodo med 16. in 20. januarjem najprej pomerili s tekmeci iz Kube, Zelenortskih otokov in Islandije. Po uvodnem "ogrevanju" v skupini G jih nato med 22. in 26. januarjem čakajo veliko bolj usodne rokometne bitke proti trem najboljšim iz skupine H, v kateri nastopajo rokometaši iz Egipta, Hrvaške, Bahrajna in Argentine.