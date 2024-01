Zorman: Ne gledamo pet korakov naprej, gledamo samo enega

OGLAS

"Sistem je tak kakršen je in tukaj nimamo kaj. Na koncu je za vse ekipe enako, ampak še zmeraj nas ni veliko, tako da je za nas vseeno malo drugače. Tako bom rekel: ne gledamo pet korakov naprej, gledamo samo enega. Naslednja tekmica je Švedska, ki je na vrhuncu moči, zato bomo dali maksimum, videli smo, da lahko. Mogoče smo potrebovali 'klik' s to zmago proti Norveški, da lahko igramo tudi proti velikim ekipam. Na koncu koncev smo tudi na lanskem svetovnem prvenstvu izgubili proti dvema reprezentancama, ki sta na koncu osvojili medalje, pa na obeh tekmah nismo bili v podrejenem položaju," so bile prve besede slovenskega selektorja Uroša Zormana ob prihodu v Hamburg, kjer bo Slovenija igrala tekme drugega dela evropskega prvenstva v rokometu.

Slovenska reprezentanca je v drugi del tekmovanja odpotovala kot prvouvrščena reprezentanca skupine D in se bo v drugem delu najprej pomerila z aktualnimi evropskimi prvaki Švedi, od katerih Zorman, pričakuje podobno igro kot jo igrajo Norvežani: "To so podobni slogi; Norveška, Švedska, mogoče Danska v nekaterih stvareh malo izstopa, ampak ja sistem je podoben, kar jim najbolj odgovarja so protinapadi in pol protinapadi. Proti Norveški je bil to ključ do zmage, da nismo dovolili preveč tega, da nismo storili preveč napak, kajti potem na postavljeno obrambo vidite, da ima vsaka reprezentanca probleme z nami. Tako da bo proti Švedski recept isti: čim manj izgubljenih žog in čvrsta, agresivna obramba. Mogoče imajo Švedi kakšno akcijo drugačno ali pa kakšno akcijo več, na kar se bomo pripravili in tako kot smo rekli, v tekmo gremo maksimalno in bomo videli, kaj nam bo to prineslo."

Slavje slovenskih rokometašev po veliki zmagi nad Norvežani. FOTO: AP icon-expand

Po obračunu s Švedsko slovensko izbrano vrsto čakajo še tekme s Portugalsko, Nizozemsko in Dansko, a se selektor Slovenije s preostalimi tekmami zaenkrat še ne obremenjuje: "Številka je popolna, vse je v redu. Glave so na mestu, fantje so nasmejani. Čaka nas trening, malce se bomo regenerirali, zabavali, da se fantje prepotijo. Nekaj novega se ne bomo naučili. Smo na vrhuncu turnirja, treba je varčevati moči in se pripraviti na tekmo."

Tekme bodo sedaj za Slovence sledile vsak drugi dan, tako da veliko odmora za počitek za Zormanovo četo ne bo. Je pa zato po treh zmagah za začetek prvenstva samozavest na visoki ravni: "Ko samozavest raste, baterijo malo napolni. To je logično," je medijem zbranim v Hamburgu zaupal Zorman in o tekmi drugega dela prvenstva povedal še: "Proti Švedski nas čaka izjemna tekma, ki lahko ogromno prinese. Obe zasedbi imata po dve točki in eden bi lahko ostal praznih rok. Gledamo samo na ta dvoboj, ostali nas še ne zanimajo. Spet je pred nami nov finale in dali bomo maksimum od sebe, po tekmi pa se bomo znova prešteli."