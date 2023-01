Zorman: Ne glede na vse se domov vračamo z dvignjenimi glavami

Slovenski rokometaši so po porazu s Španijo (26:31) ostali brez možnosti za napredovanje v četrtfinale svetovnega prvenstva. Selektorju Urošu Zormanu je bilo žal zapravljene priložnosti, saj so bili njegovi varovanci do sredine drugega polčasa povsem zraven in so nekajkrat tudi vodili. Na koncu so jih uspeha stali trenutki nezbranosti, po katerih se je tehtnica prevesila na špansko stran.

