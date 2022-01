Zorman: Ne potrebujemo tujca, da nam pove, kako je treba igrati rokomet

Prepričan je, da bi ta reprezentanca morala doseči precej več. "Material je, fantje so po večini izkušeni. Kaj vse je šlo narobe, je v tem trenutku težko reči, a analizo je potrebno narediti kar se da hitro." Ekspresno slovo z EP potegne za sabo marsikaj. "Padamo v nižji rang. Dobili bomo težjega nasprotnika v boju za SP, posledično tudi bolj zahtevno pot na olimpijske igre, otežujemo si preboj na naslednje EP in še in še," je v skrbeh Uroš Zorman, ki je prepričan, da bi naslednji selektor moral biti Slovenec. "Čas je, da priložnost ponudimo domačemu strokovnjaku. Ne potrebujemo tujca, da nam pove, kako se stvarem streže v rokometu," je za 24ur.com zaključil 42-letni Zorman.



Vranješ s pogodbo do leta 2024, a ...

Ljubomir Vranješ ima pogodbo z Rokometno zvezo Slovenije (RZS) do olimpijskih iger leta 2024 v Parizu, po izpadu na letošnjem prvenstvu pa bo prišlo do prekinitve. Vranješ je selektorski mandat začel decembra 2019, ko je zamenjal Črnogorca Veselina Vujovića. Pod njegovim mandatom je Slovenija osvojila četrto mesto na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 in deveto mesto na lanskem svetovnem prvenstvu v Egiptu, na kvalifikacijskem turnirju v Berlinu pa se ni prebila na lanske poletne olimpijske igre v Tokiu. Pred Vranješem so bili selektorji, nekateri od njih tudi v dveh mandatih, še Tone Tiselj, Miro Požun, Slavko Ivezič, Leopold Jeras, Matjaž Tominec, Niko Markovič, Kasim Kamenica, Zvonimir Serdarušić, Boris Denić in Veselin Vujović. Po zanesljivih informacijah so Vranješevi dnevi na selektorski klopi Slovenije šteti ...