Zorman o zahtevnih tekmecih: Potrebno je gledati pozitivno

V sobotni ples kroglic se je Slovenija, kot ena izmed dveh povabljenk, pričakovano podala iz četrtega bobna. V uvodnem krogu skupine B se bo v četrtek, 12. januarja pomerila s Savdsko Arabijo. Po dnevu premora bo sledil obračun s sogostiteljico Poljsko, za konec prvega dela pa v ponedeljek, 16. januarja še obračun s Francozi. Obračune bo gostila dvorana Spodek. Med svetovno elito bo sicer sodelovalo 32 izbranih vrst. Skupini A (Španija, Črna gora, Čile in Iran) in F (Norveška, Severna Makedonija, Argentina, Nizozemska) bosta gostovali v Krakovu, poleg skupine B pa bo v Katovicah igrala še skupina E (Nemčija, Katar, Srvija in peta najboljša afriška ekipa).



Preostale štiri skupine se bodo uvodoma borile na Švedskem – skupina C (Švedska, Brazilija, druga najboljša afriška ekipa in Urugvaj) v Göteborgu, D (Islandija, Portugalska, Madžarska in Južna Koreja) v Kristianstadu, G (Hrvaška, najboljša in tretja ekipa afriškega prvenstva in ZDA) v Jönköpingu ter H (Danska, Belgija, Bahrain in četrta najboljša afriška ekipa) v Malmöju. "Glede na to, da smo se v žreb podali iz četrtega bobna, je bilo težko pričakovati kakšne ugodnosti, ko se ozremo na tekmece. Med žrebom kroglic iz prvega bobna smo imeli možnost, da se naši skupini pridruži Francija ali novi afriški prvak. Do trenutka odločitve je bil žreb dokaj ugoden. A na koncu smo za tekmece dobili Francoze, poleg njih pa še gostitelje Poljake in Savdsko Arabijo," je v izjavi za uradno spletno stran dejal selektor Uroš Zorman. "Skupina je zagotovo atraktivna, na tekmah bo potrebno pokazati največ, česar smo sposobni. Seveda je v boju za višja mesta pomembno tudi, s katero skupino se združiš v drugem delu. Tu je bil žreb malenkost bolj ugoden, kar ne gre zanemariti. Potrebno je gledati pozitivno," je še dejal slovenski selektor.