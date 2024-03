Zorman: Odkar sem selektor je to sigurno najtežji poraz

"Odkar sem selektor je to sigurno najtežji poraz. V bistvu tudi prvič, odkar smo skupaj, se je ekipa nekako razpadla, nismo si bili podobni. Igrali smo v bistvu samo prvih 15 minut, potem pa padli v črno luknjo. Tukaj sploh ni kaj debatirati. Zdaj je, kar je. Se pravi jutri imamo dan počitka, treba je dvigniti glave, čaka nas še ena tekma in to je treba dobiti, potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo," je po tekmi povedal slovenski selektor Uroš Zorman .

Nad predstavo je bil po tekmi vidno razočaran tudi Aleks Vlah. "Težko je najti besede po tej tekmi. Trenutno so glave še vroče, čutimo jezo, razočaranje. To tekmo moramo čim prej pozabiti, ker ni bilo niti ene svetle točke, Španci so nas nadigrali na vseh področjih. Ampak čaka nas še ena tekma, zdaj moramo dvigniti glave, se čim bolje pripraviti in v nedeljo zmagati. Seveda bo potem tudi težko gledati tekmo med Španci in Brazilci, ampak Španci so profesionalci in verjamem, da bodo šli na zmago."