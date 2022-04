Zorman po debaklu v Kragujevcu: Odločila je ena sodniška odločitev

Slovenska moška rokometna reprezentanca se ni prebila na svetovno prvenstvo, ki bo v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Poljskem. Po sredinem porazu v Celju proti Srbiji z 31:34 je tudi na povratni (sobotni) tekmi v Kragujevcu klonila, in sicer z 20:23 (8:10). Poraz je boleča zaušnica vselej visokoleteče slovenske rokometne reprezentance, ki se je ob dobri formi sposobna boriti tudi za odličja na največjih tekmovanjih. "V napadu smo znova zapravili nekaj lepih strelov in naredili preveč tehničnih napak. Imeli smo priložnost za napredovanje, na koncu je odločila ena sodniška odločitev, ki v rokometu lahko vse spremeni," je še dodal selektor Uroš Zorman, ki je na tem mestu nadomestil Ljubomirja Vranješa, pod katerim je rezultatska krivulja slovenske izbrane vrste že začela upadati.

Precej več razočaranja je bilo čutiti v besedah reprezentanta Mateja Gabra, ki je sicer poudaril, da so fantje dali vse od sebe. "Počutim se grozno. Dali smo vse od sebe, borili se kot levi, na koncu pa ostali praznih rok. Zapravili smo preveč čistih strelov, srbski vratar Milosavljev je bil pri tem neverjeten, prav tako naš Ferlin. Če bi zadeli 30-odstotkov 'zicerjev', potem bi verjetno zmagali," je menil Gaber. "Po razočaranju in igri, ki sem jo prikazal, mi po glavi hodijo različne misli. Nekoč sem si obljubil, da bom v času svoje igralske kariere vedno na voljo reprezentanci, če me bo selektor poklical vanjo. Takega mnenja bom tudi po tem, ko bom celotno zadevo prespal," pa je dodal njegov soigralec Jure Dolenec.