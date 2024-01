Zorman po porazu: Pokazali smo pravi obraz in se dobro borili

Slovenija si je po drugem porazu v Hamburgu skorajda že zaprla vrata do polfinala, ki bo na sporedu naslednji petek v Kölnu. Zdesetkana slovenska vrsta na današnji tekmi nikakor ni našla rešitve za razpoloženega najboljšega strelca prvenstva Martima Costo, ki je dvoboj sklenil z 11 goli. "Igralcem čestitam za borbo. Pokazali so drugačen obraz kot proti Švedski. Želja je zmeraj prisotna, danes pa je bilo videti tudi več energije. Poleg vseh problemov, ki jih imamo, sta danes imela probleme še Tilen Kodrin in Blaž Blagotinšek, kar se nam je poznalo predvsem v obrambi. V prvem polčasu smo dobili šest zadetkov, potem ko so Portugalci hitro izvedli podajo s sredine po našem zadetku, poleg tega pa še tri gole iz protinapadov," je po tekmi svoje misli strnil slovenski selektor Uroš Zorman in dodal, da so njegovi varovanci na igrišču pokazali, da je bila želja po zmagi maksimalna. "Pokazali smo pravi obraz, dobro smo se borili in želeli smo zmago. V sredini drugega polčasa so Portugalci zabili nekaj lahkih zadetkov in se odlepili na štiri gole prednosti, kar je bilo na koncu preveč," je zaključil Zorman.