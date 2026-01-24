Zorman po porazu: Začetek drugega polčasa je bil zelo slab

Pred tekmo so bili v vlogi izrazitega favorita "domačini" Švedi, a so Slovenci dvoboj odprli vrhunsko in nasprotnikom do 14. minute dopustili doseči vsega tri zadetke. Varovanci Uroša Zormana so največ vodili za tri gole, na odmor pa odšli ob prednosti s 15:13. Švedska izbrana vrsta je drugi del tekme začela z delnim izidom 4:0 in prevzela vodstvo, ki ga do konca napetega obračuna ni več spustila iz rok (31:35).

"Prvi polčas smo imeli kratko menjavo in smo lažje menjali, v drugem delu pa nam je to ušlo iz rok. Začetek drugega polčasa je bil slab, zelo slab. Ujeli so nas, prehiteli, potem pa smo jih 25 minut lovili. Vsakič, ko bi lahko prišli čisto zraven, smo naredili tehnično napako v napadu. Tokrat nas ni izdala izčrpanost," je tekmo opisal slovenski selektor.

Vratar Jože Baznik je tekmo sklenil z devetimi obrambami, od tega jih je kar sedem nabral v prvem polčasu. Kristjan Horžen in Domen Novak sta dosegla po pet zadetkov, ponovno pa je bil najučinkovitejši Domen Makuc, ki je tokrat vknjižil osem golov.

"Dvoboj smo imeli pod nadzorom, jih malce presenetili, a žal tega takoj v drugem polčasu nismo nadaljevali. Tako je težko igrati, ko se mučiš v napadu. Na postavljeno obrambo smo bili korektni in lahko pozitivno gledamo na naslednje tri tekme. Nič še ni izgubljenega. Spet smo zrasli kot ekipa. Vsi verjamemo vase, v taktiko. Pokazali smo, da lahko igramo proti najboljšim reprezentancam," je po porazu povedal 25-letni Makuc.