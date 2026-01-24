Naslovnica
Zorman po porazu: Začetek drugega polčasa je bil zelo slab

Malmö, 24. 01. 2026 08.30 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
A.M.
Uroš Zorman

Slovenska rokometna reprezentanca je na uvodni tekmi glavnega dela evropskega prvenstva v Malmöju izgubila proti Švedski z 31:35 (15:13). "Vsakič, ko bi lahko prišli čisto zraven, smo naredili tehnično napako v napadu," je med drugim o obračunu povedal slovenski selektor Uroš Zorman.

Pred tekmo so bili v vlogi izrazitega favorita "domačini" Švedi, a so Slovenci dvoboj odprli vrhunsko in nasprotnikom do 14. minute dopustili doseči vsega tri zadetke. Varovanci Uroša Zormana so največ vodili za tri gole, na odmor pa odšli ob prednosti s 15:13. Švedska izbrana vrsta je drugi del tekme začela z delnim izidom 4:0 in prevzela vodstvo, ki ga do konca napetega obračuna ni več spustila iz rok (31:35).

Preberi še Slovenija kljub dobri igri utrpela prvi poraz na evropskem prvenstvu

"Prvi polčas smo imeli kratko menjavo in smo lažje menjali, v drugem delu pa nam je to ušlo iz rok. Začetek drugega polčasa je bil slab, zelo slab. Ujeli so nas, prehiteli, potem pa smo jih 25 minut lovili. Vsakič, ko bi lahko prišli čisto zraven, smo naredili tehnično napako v napadu. Tokrat nas ni izdala izčrpanost," je tekmo opisal slovenski selektor.

Slovenska rokometna reprezentanca
Slovenska rokometna reprezentanca
FOTO: RZS

Vratar Jože Baznik je tekmo sklenil z devetimi obrambami, od tega jih je kar sedem nabral v prvem polčasu. Kristjan Horžen in Domen Novak sta dosegla po pet zadetkov, ponovno pa je bil najučinkovitejši Domen Makuc, ki je tokrat vknjižil osem golov.

"Dvoboj smo imeli pod nadzorom, jih malce presenetili, a žal tega takoj v drugem polčasu nismo nadaljevali. Tako je težko igrati, ko se mučiš v napadu. Na postavljeno obrambo smo bili korektni in lahko pozitivno gledamo na naslednje tri tekme. Nič še ni izgubljenega. Spet smo zrasli kot ekipa. Vsi verjamemo vase, v taktiko. Pokazali smo, da lahko igramo proti najboljšim reprezentancam," je po porazu povedal 25-letni Makuc.

rokomet evropsko prvenstvo švedska slovenija uroš zorman domen makuc

FAUSTOS1
24. 01. 2026 10.03
nismo imeli take sreče kot zadnjič ko so zormana poslali med gledalce a ekipa je zmagala-saj niso prejemali zmedenih taktik zormana.
jank
24. 01. 2026 09.58
Če bodo nadaljevali s takšno obrambo, imajo vse možnosti, da premagajo vse naslednje nasprotnike. Že dolgo nismo imeli tako srčne reprezentance.
Desno
24. 01. 2026 09.50
Zorman = salabajzer
Uporabnik1935308
24. 01. 2026 09.59
Desno- šalabajzer ti je oče.
Desno
24. 01. 2026 09.50
Vedno ista pesem...nekaj ne stima v psihologiji igralcev in trenerja.. Ne more bit tak padec v igri
Amor Fati
24. 01. 2026 09.27
Jz vem samo eno, in sicer, da Rokometna Zveza nima več niti pod razno dovolj denarja za kakšnega vrhunskega trenerja z velikim renomejem, oz. precej bogatimi trenerskimi izkušnjami, in je zaradi tega finančnega primanjkljaja reprezentanca obsojena, da je pod vodstvom tega trenerskega šalabajzerja.
Uporabnik1935308
24. 01. 2026 10.00
Amor Fati, pa ti si res bolan
Amor Fati
24. 01. 2026 10.04
Trudim se biti zdrav, pa mi nekak ne uspeva 🤣
palinko74
24. 01. 2026 08.42
me ne zanima nic sam da vrzete kockarje ven
