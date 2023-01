Zorman ponosen na svoje varovance: Storili smo velik korak naprej

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem dosegla štiri zmage in doživela dva poraza. Glavni del tekmovanja je končala s šestimi točkami in razliko v golih +25, po ponedeljkovih tekmah pa bo jasno, ali bo osvojila tako želeno deseto mesto, ki prinaša kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu 2024.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem dosegla štiri zmage in doživela dva poraza. Glavni del tekmovanja je končala s šestimi točkami in razliko v golih +25, po ponedeljkovih tekmah pa bo jasno, ali bo osvojila tako želeno deseto mesto, ki prinaša kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu 2024. Elitna slovenska izbrana vrsta je na letošnjem turnirju v skupinskem delu v Katovicah premagala Savdsko Arabijo in Poljsko ter doživela poraz proti Franciji, v glavnem delu tekmovanja v Krakovu pa premagala Iran in Črno goro ter klonila proti Španiji. Po današnji zadnji tekmi proti Črni gori sta črto pod celotnim turnirjem potegnila selektor Uroš Zorman in kapetan Jure Dolenec. "Ponosen sem na svoje fante. Vesel sem, da sem njihov selektor. V njihovih očeh je spet prisotna iskra, v ekipo se je vrnil borbeni duh in patriotizem, kult reprezentance," je uvodoma dejal Zorman.

icon-expand Slovenski rokometaši so letošnje svetovno prvenstvo zaključili z zmago nad Črno goro. FOTO: AP

"Ocena turnirja je pozitivna. Zmagali smo na tekmah, ki smo jih morali dobiti, medtem ko smo bili Špancem in Francozom enakovredni 75 odstotkov časa tekme. Na obeh tekmah proti velikanoma rokometa smo naredili preveč tehničnih napak, to je na koncu nagnilo tehtnico na njuno stran. V tem segmentu igre imamo še veliko prostora," je dodal 43-letni Ljubljančan, ki se je na vroči selektorski stolček usedel po polomu na lanskem evropskem prvenstvu na Slovaškem in Madžarskem, ko je nasledil švedskega strokovnjaka srbskih korenin Ljubomirja Vranješa. "Svetovno prvenstvo smo končali z zmago. Želim si, da bi tako tudi nadaljevali. V reprezentanci bo potrebno poiskati nekatere rešitve. Določeni igralci so že v letih in vprašanje je, koliko časa bodo še igrali in ali bom dočakal vse te 'upokojitve'. Že čez dva meseca so pred nami kvalifikacije za evropsko prvenstvo v Nemčiji. V naslednjem obdobju bomo skušali nadgraditi raven naše igre z letošnjega svetovnega prvenstva in biti konstantni na veliki sceni," je še na koncu dejal Zorman.