Zorman: Poraz proti Franciji ni nikakršna katastrofa

Čeprav se je zdelo, da je bila želja Slovencev po tretji zaporedni zmagi na tem svetovnem prvenstvu, ki poteka na Poljskem in Švedskem, zelo velika, so močni Francozi na koncu upravičili vlogo favoritov (31:35). Po tekmi je svoje misli strnil selektor Slovenije, Uroš Zorman: "Katastrofa? Katastrofa bi bila, če bi izgubili proti Savdski Arabiji. To danes pa je, če smo realni, kar seveda moramo biti, nič kaj takšnega. Francija, svetovni, evropski in olimpijski prvak, ki zadnjih 20 let kroji vrh svetovnega rokometa, ja, mislim, da nimamo kaj. Izgubiti proti njim s štirimi goli, ne, to zagotovo ni niti katastrofa niti tragedija. Gre za dostojen poraz, res je, da smo imeli na tej tekmi tudi svoje priložnosti, v prvem polčasu smo jih lovili in lovili, v drugem polčasu bi jih lahko celo ujeli in morda tudi prehiteli," pripoveduje selektor.