Zorman: Poškodba Vlaha nas je presekala

Trebnje, 07. 01. 2026 07.24 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
FOTOGALERIJA: Slovenija - Estonija

Sredi prvega polčasa je v prenovljeni trebanjski dvorani vsem zastal dih. Izbrana vrsta slovenske rokometne reprezentance je ostala brez nosilca igre Aleksa Vlaha, ki si je poškodoval stegensko mišico. Bo lahko nastopil na bližajočem EP, ki se bo začelo 15. januarja?

Aleks Vlah
Aleks Vlah
FOTO: Luka Kotnik

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred nastopom na Evropskem prvenstvu, ki se bo začelo 15. januarja, zmagala proti Kuvajtu s 36:23. Sredi prvega polčasa je izbrana vrsta ostala brez nosilca igre Aleksa Vlaha, ki si je poškodoval stegensko mišico. Dvoboj v prenovljeni trebanjski dvorani se je sicer zaradi sneženja in posledičnih težav na cestah začel pol ure kasneje od predvidenega, vseeno pa so bile tribune dodobra napolnjene.

Preberi še Cilj zdesetkane slovenske reprezentance je preboj iz prvega kroga

Prav zdravstveno stanje Vlaha  selektorju Urošu Zormanu povzroča nove skrbi, potem ko je moral član Kielc kmalu po svojem drugem golu z igrišča zaradi poškodbe stegenske mišice. Na tekmi niso nastopili niti Nik Henigman in Matic Suholežnik, ki imata lažje težave s kolenom, ter Domen Novak (prepona) in Staš Slatinek Jovičič (stegenska mišica).

Domen Makuc
Domen Makuc
FOTO: Luka Kotnik

Domača izbrana vrsta je na odmor odšla s prednostjo šestih golov (17:11), v nadaljevanju pa po dveh hitrih zadetkih Kuvajta hitro prišla do najvišje prednosti osmih golov (22:14), ko je bil natančen Blaž Janc. Kasneje je še narasla, največ na 14 golov nekaj minut pred koncem, med strelce pa se od tistih, ki so stopili na igrišče, ni vpisal le Lan Grbić. Največ golov je dosegel Domen Makuc, šest, Tarik Mlivić je dvoboj končal s petimi, Kristjan Horžen in Uroš Knavs pa s po štirimi goli.

Preberi še Ob številnih odpovedih bodo resno vlogo na EP odigrali novinci: 'Veselim se izziva'

Slovenski vratarji Klemen Ferlin, Miljan Vujović in Jože Baznik so ob razdeljeni minutaži skupaj zbrali 12 obramb, največ Baznik pet. "V trenutku, ko se je zgodila poškodba Aleksa Vlaha, smo malce ugasnili. Poznalo se je, da smo padli, da je bilo prisotno nekaj strahu, da bi se še kaj zgodilo. Ni lepo, vsak dan se nam nekaj dogaja. Prvi polčas je bil malce zaspan, nekaj je bilo ležernosti. Ta poškodba Vlaha nas je malo presekala. Drugi polčas je bil veliko boljši, več je bilo energije, želje. Videlo se je, da določeni v centralnem bloku ne igrajo toliko časa skupaj, vendar sem s samo tekmo zadovoljen," je po tekmi dejal Zorman.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Damjan Žibert

"Pokazali smo zametke igre, ki jo želimo gojiti, torej s trdo obrambo ter hitrimi nasprotnimi napadi in pol nasprotnimi napadi. Za prvo tekmo in po tednu priprav lahko rečem, da smo na pravi poti in lahko izpolnimo zastavljene cilje," je dodal Baznik.

Preberi še Okrnjena rokometna reprezentanca danes začenja priprave na EP

Na EP bo slovenska reprezentanca v prvem delu tekmovanja v skupini D igrala proti Črni gori (16. januar), Švici (18.) in Ferskim otokom (20.). V primeru napredovanja jo čakajo še štiri tekme v Malmöju. Izločilni boji bodo nato v danskem Herningu.

Slovenski rokometaši premagali Kuvajt, skrbi poškodba Vlaha

