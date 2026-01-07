Zorman: Poškodba Vlaha nas je presekala

Aleks Vlah FOTO: Luka Kotnik

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred nastopom na Evropskem prvenstvu, ki se bo začelo 15. januarja, zmagala proti Kuvajtu s 36:23. Sredi prvega polčasa je izbrana vrsta ostala brez nosilca igre Aleksa Vlaha, ki si je poškodoval stegensko mišico. Dvoboj v prenovljeni trebanjski dvorani se je sicer zaradi sneženja in posledičnih težav na cestah začel pol ure kasneje od predvidenega, vseeno pa so bile tribune dodobra napolnjene.

Prav zdravstveno stanje Vlaha selektorju Urošu Zormanu povzroča nove skrbi, potem ko je moral član Kielc kmalu po svojem drugem golu z igrišča zaradi poškodbe stegenske mišice. Na tekmi niso nastopili niti Nik Henigman in Matic Suholežnik, ki imata lažje težave s kolenom, ter Domen Novak (prepona) in Staš Slatinek Jovičič (stegenska mišica).

Domen Makuc FOTO: Luka Kotnik

Domača izbrana vrsta je na odmor odšla s prednostjo šestih golov (17:11), v nadaljevanju pa po dveh hitrih zadetkih Kuvajta hitro prišla do najvišje prednosti osmih golov (22:14), ko je bil natančen Blaž Janc. Kasneje je še narasla, največ na 14 golov nekaj minut pred koncem, med strelce pa se od tistih, ki so stopili na igrišče, ni vpisal le Lan Grbić. Največ golov je dosegel Domen Makuc, šest, Tarik Mlivić je dvoboj končal s petimi, Kristjan Horžen in Uroš Knavs pa s po štirimi goli.

Slovenski vratarji Klemen Ferlin, Miljan Vujović in Jože Baznik so ob razdeljeni minutaži skupaj zbrali 12 obramb, največ Baznik pet. "V trenutku, ko se je zgodila poškodba Aleksa Vlaha, smo malce ugasnili. Poznalo se je, da smo padli, da je bilo prisotno nekaj strahu, da bi se še kaj zgodilo. Ni lepo, vsak dan se nam nekaj dogaja. Prvi polčas je bil malce zaspan, nekaj je bilo ležernosti. Ta poškodba Vlaha nas je malo presekala. Drugi polčas je bil veliko boljši, več je bilo energije, želje. Videlo se je, da določeni v centralnem bloku ne igrajo toliko časa skupaj, vendar sem s samo tekmo zadovoljen," je po tekmi dejal Zorman.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

"Pokazali smo zametke igre, ki jo želimo gojiti, torej s trdo obrambo ter hitrimi nasprotnimi napadi in pol nasprotnimi napadi. Za prvo tekmo in po tednu priprav lahko rečem, da smo na pravi poti in lahko izpolnimo zastavljene cilje," je dodal Baznik.