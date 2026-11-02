Zorman pred kvalifikacijami opozarja: Časa za pripravo ni veliko

"V začetku nove reprezentančne sezone je naš cilj osvojiti štiri točke, nato pa se bomo že osredotočili na januarsko svetovno prvenstvo," je Uroš Zorman napovedal že ob predstavitvi seznama kandidatov za uvodni kvalifikacijski tekmi. Ob tem se zaveda, da bo morala Slovenija svojo vlogo favoritov potrditi na igrišču. "Več težav kot s tekmeci bomo verjetno imeli sami s seboj. Na ponedeljkovem treningu ne bo vseh igralcev. Edino vadbo v polni zasedbi bomo tako opravili v torek, dan pred tekmo, ko v dvorani ne moreš biti zaprt tri, štiri ure. Časa torej ni veliko. Lahko si samo želimo, da bodo glave igralcev na pravem mestu in da bodo fantje tekmo odigrali tako, kot je to potrebno," je pred ponedeljkovim treningom povedal Zorman.

Kot zadnji se je ekipi pridružil kapetan Blaž Janc, ki je na trening prispel neposredno z letališča. Po potovanju v domovino sta ločeno od ekipe trenirala Janc in Kristjan Horžen. Jaka Malus bo reprezentančno akcijo izpustil zaradi družinskih okoliščin. Tilen Kodrin je odpovedal nastop zaradi poškodbe, nadomestil ga je Tadej Mazej.