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Zorman pred kvalifikacijami opozarja: Časa za pripravo ni veliko

Koper, 02. 11. 2026 19.26 pred 59 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
FOTOGALERIJA: Novinarska konferenca Uroša Zormana pred začetkom kvalifikacij za EP 2028

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v sredo v Kopru začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2028. Prvi tekmec izbrancev selektorja Uroša Zormana bo Bosna in Hercegovina, tri dni pozneje jih v Celju čaka še Izrael. Slovenci ne bežijo od vloge favoritov, njihov cilj pa je osvojiti vse štiri točke na uvodnih dveh domačih tekmah.

"V začetku nove reprezentančne sezone je naš cilj osvojiti štiri točke, nato pa se bomo že osredotočili na januarsko svetovno prvenstvo," je Uroš Zorman napovedal že ob predstavitvi seznama kandidatov za uvodni kvalifikacijski tekmi. Ob tem se zaveda, da bo morala Slovenija svojo vlogo favoritov potrditi na igrišču. "Več težav kot s tekmeci bomo verjetno imeli sami s seboj. Na ponedeljkovem treningu ne bo vseh igralcev. Edino vadbo v polni zasedbi bomo tako opravili v torek, dan pred tekmo, ko v dvorani ne moreš biti zaprt tri, štiri ure. Časa torej ni veliko. Lahko si samo želimo, da bodo glave igralcev na pravem mestu in da bodo fantje tekmo odigrali tako, kot je to potrebno," je pred ponedeljkovim treningom povedal Zorman.

Kot zadnji se je ekipi pridružil kapetan Blaž Janc, ki je na trening prispel neposredno z letališča. Po potovanju v domovino sta ločeno od ekipe trenirala Janc in Kristjan Horžen. Jaka Malus bo reprezentančno akcijo izpustil zaradi družinskih okoliščin. Tilen Kodrin je odpovedal nastop zaradi poškodbe, nadomestil ga je Tadej Mazej.

FOTOGALERIJA: Novinarska konferenca Uroša Zormana pred začetkom kvalifikacij za EP 2028
FOTOGALERIJA: Novinarska konferenca Uroša Zormana pred začetkom kvalifikacij za EP 2028
FOTO: Damjan Žibert

Slovenski selektor se zaveda, da bo Bosna in Hercegovina zahteven tekmec. "Bosanski tekmeci niso naivna ekipa. Ne glede na zasedbo, ki jo bodo imeli, k nam ne bodo prišli z belo zastavo. Nasprotno, zagotovo bodo skušali pokazati kar največ tudi s svojim nabojem. Spremljalo jih bo kar nekaj navijačev, a verjamem, da bomo imeli tudi mi veliko podporo s tribun," je dejal Zorman.

Za uspeh bo po njegovih besedah ključna predvsem čvrsta obramba. "Čaka nas dobra tekma, na kateri bo odvisno vse predvsem od čvrstosti naše obrambe, z vratarji na čelu. Po drugi strani je klasičen recept, da bo treba za uspeh v napadu narediti čim manj napak in tekmecem preprečiti nasprotne napade, iz katerih so še posebej dobri. Potrebno bo paziti tudi na dobre strelce z razdalje. Pomembna bo tudi raven borbenosti in motivacije," je opozoril slovenski selektor.

FOTOGALERIJA: Novinarska konferenca Uroša Zormana pred začetkom kvalifikacij za EP 2028
FOTOGALERIJA: Novinarska konferenca Uroša Zormana pred začetkom kvalifikacij za EP 2028
FOTO: Damjan Žibert

Slovenija bo v uvodnem delu kvalifikacij obe tekmi odigrala pred domačimi navijači. V sredo bo v Areni Bonifika gostila Bosno in Hercegovino, v soboto pa jo v celjski dvorani Golovec čaka še Izrael. V kvalifikacijski skupini 5 nastopa še Češka, s katero se bo Slovenija dvakrat pomerila marca prihodnje leto. Povratni tekmi z Bosno in Hercegovino ter Izraelom bosta na sporedu maja. Na evropsko prvenstvo se bosta uvrstili prvi dve reprezentanci iz vsake od osmih skupin in še štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe.

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'Na papirju smo favoriti, to moramo dokazati tudi na igrišču'

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02. 11. 2026 19.48
Pejt v Turčijo, pa si zrihtaj plešo, bomo zbrali solde...
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