Zorman pred tekmo proti Hrvaški: To bo rokometni spektakel

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana počasi stopnjujejo pripravljenost za reprezentančni vrhunec sezone 2024/25, kjer jih med 16. in 20. januarjem v Zagrebu najprej čakajo tekmeci s Kube, Zelenortskih otokov in Islandije. Če bodo osvojili eno od prvih treh mest v skupini G, se bodo v glavnem delu tekmovanja nato pomerili z najboljšimi tremi iz skupine H. V njej nastopajo rokometaši iz Egipta, Hrvaške, Bahrajna in Argentine.

Slovenske rokometaše po nedeljski rutinirani zmagi v Umagu proti Alžircem s 37:32 in torkovi vročekrvni tekmi v Kopru proti Katarcem z 38:30 danes čakajo najmočnejši tekmeci v pripravljalnem delu s sosednje Hrvaške. "Dosedanji del priprav je minil celo malce nad mojimi pričakovanji. Naš prvi cilj je, da stopnjujemo pripravljenost do začetka tekmovanja in smo iz dneva v dan boljši. Zadovoljen sem, do odhoda na svetovno prvenstvo pa je pred nami še veliko dela," je dosedanji del priprav ocenil Zorman.