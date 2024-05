Zorman razkril seznam rokometašev za kvalifikacije za SP

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uroš Zorman je ob razkritju seznama dejal, da na njem ni velikih presenečenj. V primerjavi z zadnjimi reprezentančnimi akcijami bosta manjkala Tilen Kodrin zaradi pričakovanega rojstva otroka in Matej Gaber zaradi poškodbe. "Čaka nas zadnje dejanje pred olimpijskimi igrami. Nadejam se, da bom te kvalifikacije odpeljali pozitivno in bomo lahko dodali še to kljukico letošnjim uspehom," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Zorman. Ob tem je potrdil, da Slovenija v dvoboj vstopa kot favorit, a opozoril, da v rokometu ni lahkih nasprotnikov.