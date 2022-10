Zorman s fanti uspešno začel kvalifikacije: Dokazali smo, da zmoremo

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji v Mariboru premagala Bosno in Hercegovino z 28:20, naslednji tekmec je reprezentanca Kosova na gostovanju v Prištini. V kvalifikacijski skupini 7 poleg Slovenije, BiH in Kosova nastopa tudi Črna gora.

V slovenski igri je bilo kar nekaj vzponov in padcev, a so Slovenci na koncu dokazali, da so boljši tekmec in so zasluženo zmagali. "Čestital bi svojim varovancem za zmago. Nismo točno vedeli, kje se nahajamo s svojo igro, obenem smo favoriti skupine 7, vse to je viselo nad nami. Ob tem tudi nismo najbolje poznali naših tekmecev, ki so zamenjali polovico svojega kadra," je dejal Uroš Zorman.

"Fantje so fenomenalno začeli tekmo. V drugem delu prvega polčasa smo po menjavi igralcev izgubili preveč lahkih žog in Bosance vrnili v igro. Kljub temu smo skozi celotno tekmo nadzirali rezultat in v drugem polčasu vse postavili na svoje mesto. Igralci si zaslužijo vse čestitke. Obenem bi se rad zahvalil navijačem, ki so nas podprli na tekmi v Mariboru," je še dodal slovenski selektor.