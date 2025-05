Zorman svari pred tekmo z Litvo: V Vilno ne gremo na izlet

V nedeljo so se na zboru sestali člani slovenske moške rokometne reprezentance, ki jo v novem tednu čaka zaključni kvalifikacijski ciklus za nastop na evropskem prvenstvu 2026. V sredo se bo Slovenija v Vilni pomerila z Litvo, v nedeljo pa v Celju z Estonijo. Selektor Uroš Zorman od reprezentantov "pričakuje največjo mero borbenosti in želje".

OGLAS

Slovenski rokometaši so si sredi marca z dvema zmagama proti Severni Makedoniji že pred zadnjima dvobojema zagotovili mesto na sklepnem turnirju evropske elite, ki ga bodo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto gostile Danska, Švedska in Norveška. Po štirih tekmah so pri polnem izkupičku. Z osmimi točkami v skupini 1 zanesljivo vodijo. S šestimi jim sledijo Litovci, dve so zbrali Makedonci, Estonija pa je še brez točk. Uroš Zorman je že zagotovljeno vozovnico na 15. prvenstvo stare celine za Slovenijo izkoristi in počitek namenil številnim nosilcem igre, ki tega niso bili deležni že daljše časovno obdobje. Po koncu preteklih klubskih sezon so namreč odhiteli na priprave za olimpijske igre, po nastopih v Parizu in Lillu pa se vrnili na klubske treninge pred novo sezono.

Selektor slovenske rokometne izbrane vrste Uroš Zorman želi z zmagama proti Litvi v gosteh in Estonijo doma uspešno zaključiti kvalifikacije za evropsko prvenstvo. FOTO: AP icon-expand

Na tokratni reprezentančni akciji bodo tako sodelovali številni novi obrazi. Selektor jih je v novem olimpijskem ciklusu že uvrščal na širše sezname kandidatov, s tokratno akcijo pa jih bo tudi poslal v ogenj in tako skušal razširiti nabor reprezentantov. "Od fantov pričakujem kar največjo mero borbenosti in želje, da bodo, kot radi rečemo, grizli parket. Zagotovo se nam bo poznala rahla neuigranost, a na to kaj veliko vpliva nimamo. Do tekme v Litvi bomo dva treninga opravili v Ljubljani in enega v Vilni," je na nedeljskem zboru dejal selektor Zorman, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Slovenski rokometaši so še brez poraza v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Izbrana vrsta se je prvo nedeljo v maju zbrala v Ljubljani in opravila prvi skupni trening. Zaradi klubskih obveznosti je tedaj manjkala peterica rokometašev. Trojica debitantov, Lan Grbić, Vid Miklavec in Uroš Knavs, se je ekipi pridružila pozno zvečer, po tekmi zadnjega kroga drugega dela lige NLB med Rikom Ribnico in Trimom Trebnjem, Miljan Vujović in Matic Grošelj pa bosta v domovino pripotovala v danes. "Vpoklic je bila prijetna, lepa stvar. Ravno sem bil na klubskem treningu v fitnesu, ko je prispelo obvestilo. Vsi, ki smo na pripravah, bomo skušali izkoristiti ponujeno možnost. Z večino fantov sem v preteklosti že sodeloval. Veselim se tega kvalifikacijskega tedna, v katerem gremo po dve zmagi, zanju bomo naredili vse," velike motivacije pred začetkom priprav ni skrival vratar Celja Pivovarne Laško, Gal Gaberšek, sicer četrti izmed vabljenih igralcev, ki uradnega reprezentančnega nastopa še nimajo.

Izbrana vrsta se je prvo nedeljo v maju zbrala v Ljubljani in opravila prvi skupni trening. Zaradi klubskih obveznosti je tedaj manjkala peterica rokometašev. FOTO: Damjan Žibert icon-expand