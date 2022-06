Zorman: Ta ekipa je naložba za prihodnost

Na uvodnem treningu je manjkal levoroki Tadej Kljun, ki je z moštvom portugalske Benfice osvojil naslov prvaka EHF evropske lige, ter član škofjeloškega prvoligaša Urban Pipp. Prvi se je na ta dan vračal v domovino, slednjega pa so zadržale študijske obveznosti. Oba bosta na aktivnostih reprezentance prisotna že v torek. Pod vodstvom selektorja Uroša Zormana so v Zrečah prvi trening opravili Tadej Mazej, Stefan Žabić, Tim Cokan in Gal Gaberšek (vsi RK Celje Pivovarna Laško), Staš Slatinek Jovičić, Gašper Horvat in Marko Kotar (vsi RK Trimo Trebnje), Domen Tajnik, Jernej Drobež, Timotej Grmšek (vsi RK Gorenje Velenje), Uroš Miličević (RD Riko Ribnica), Alen Skledar (RK Jeruzalem Ormož), Domen Sikošek Pelko (Kriens-Luzern) in Tim Rozman (Tusem Essen). Pripravam sta se priključila tudi Matevž Žagar (RD Koper) in Izidor Budja (RK Maribor Branik). Slednja sta zamenjala Tilna Strmljana, ki je odpovedal sodelovanje. "Za celotno ekipo bo to nova dogodivščina na rokometni poti. Smo mladi igralci in verjamem, da je bil prav vsak izredno vesel vpoklica na priprave za sredozemske igre. Na nas je, da se sedaj dokažemo selektorju in pokažemo, da smo iz pravega testa," je ob začetku prvih članskih priprav za uradno spletno stran RZS povedal Tajnik. Najkoristnejši rokometaš minule sezone Lige NLB je ob tem dodal: "Priprave za nas ne bodo nič novega, saj način dela poznamo že iz mlajših selekcij. Na vsakem treningu in kasneje na sredozemskih igrah bomo skušali pokazati največ, česar smo sposobni."