Zorman: Tekmo smo imeli pod nadzorom, a smo jim jo poklonili

S tem, ko so v Hamburgu presenetljivo ugnali svetovne prvake Dance, so si slovenski rokometaši prislužili tekmo za peto mesto proti Madžarski. Dolgo je kazalo na slovensko zmago, semafor je pet minut pred koncem kazal 22:20 v korist Zormanove čete, a so naši vzhodni sosedje srečanje zaključili z delnim izidom 3:0 za preobrat, ki pa razen prestiža ni prinašal ničesar.

"Jezen sem, razočaranje je pretežka beseda za tako tekmo, ko daš vse od sebe, se boriš in si želiš. Jezen sem, ker smo si zaslužili zmago, ker so si jo fantje zaslužili, v zadnjih minutah pa smo jim poklonili to zmago."

Slovenija je v Nemčiji doživela tri poraze in vpisala pet zmag, tudi dva odmevna skalpa proti Norvežanom in Dancem. "Fantom lahko le čestitam za cel turnir in današnjo tekmo. Želeli smo si, mogoče nam je malce pošlo moči," je varovancem čestital Uroš Zorman in dodal:

"Če pogledamo celo tekmo, bi si zmago bolj zaslužili mi. V končnici smo z igralcem več storili nekaj napak, ko smo vodili za dva zadetka. Mogoče so si oni malce bolj želeli zmago, saj je to njihova najboljša uvrstitev v zgodovini EP. Mi pa smo lahko zadovoljni s turnirjem, prikazali smo dober rokomet. Tudi uvrstitev je dobra in prvenstvo lahko ocenimo pozitivno," je podobno razmišljal izkušeni Gašper Marguč .

"Škoda. Klemen Ferlin je bil odličen. Povedli smo, se trudili, da pridemo na +2, na koncu pa smo tekmo kar malo vrgli v smeti. Nismo dobro odigrali z igralcem več, kar nam je na preteklih tekmah uspevalo. Imeli so dovolj izključitev, da bi naredili razliko in prišli v mirnejšo končnico. Vseeno je drugače, ko končaš kot peti. Ko bomo sposobni pogledati širšo sliko, bomo s prvenstvom zadovoljni," je komentiral kapetan Jure Dolenec .

Raje borba za medaljo kot naziv najboljšega strelca

Najboljši strelec Slovenije Aleks Vlah je pristavil: "Tekmo smo imeli pod nadzorom do zadnjih minut. Menim, da bi jo morali bolje pripeljati do konca, z igralcem več priložnosti nismo izkoristili. Mogoče se je čutilo pomanjkanje energije obeh ekip, zato verjetno tako nizek rezultat. Šesto mesto na prvenstvu in lahko smo zadovoljni. Lepše bi bilo dobiti zadnjo tekmo in zaključiti turnir z zmago. Lahko bi se obrnilo drugače. Madžari so na koncu vse obrnili v svojo prid in zmagali."

Vlah je na osmih tekmah dosegel 44 golov in je trenutno četrti najboljši strelec turnirja, a to mu ne pomeni veliko: "Raje bi se boril za medaljo, kot bil najboljši strelec ekipe. Danes sem to jaz, drugi dan kdo drug. Brez ekipe ne bi prišel do teh golov. Pomembno je, da se obnašamo kot eno tako ob porazih kot zmagah."