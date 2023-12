Zorman: V naslednjih dneh ne bo nič praznično

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je sredi božično-novoletnih počitnic zbrala v Celju in začela priprave za nastop na evropskem prvenstvu med 10. in 28. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Tik pred reprezentančnim zborom je ostala brez nosilca igre Blaža Janca, kljub temu je njihov osrednji cilj preboj v drugi del tekmovanja.

Selektor Uroš Zorman v primerjavi z letošnjim januarskim svetovnim prvenstvom na Poljskem in Švedskem ne bo imel na voljo treh igralcev. Poleg Blaža Janca bosta na bližnjem turnirju v Nemčiji manjkala tudi njegov reprezentančni in klubski soigralec pri Barceloni Domen Makuc ter krožni napadalec Celja Pivovarne Laško Stefan Žabić.

Večina slovenskih rokometašev, ki igrajo v tujini, si je po vrnitvi v domovino privoščila nekajdnevni oddih, po današnjem prihodu v mesto grofov pa so takoj zavihali rokave. "V naslednjih dneh ne bo nič praznično," je v šaljivem tonu na uvodu priprav dejal Zorman in dodal: "Verjamem, da so moji varovanci v teh prostih dneh naredili kaj zase. Časa za telesne priprave nimamo na voljo, predvsem se bomo posvetili taktiki in uigranosti ekipe. To bo tudi naše glavno vodilo do odhoda v Nemčijo, torej taktika, taktika in spet taktika."

Slovenija je tik pred odhodom na celinsko tekmovanje ostala brez dolgoletnega nosilca igre Blaža Janca. "Nimamo časa za jamranje in jokanje. Vsi vemo, kaj nam pomeni Blaž, ne samo kot igralec, ampak tudi kot oseba, ter kako velika sta njegova vloga in vpliv v reprezentanci. Poškodbe so sestavni del športa. Če se je to zgodilo, potem je morda bolje, da se je pred evropskim prvenstvom. V letu 2024 so pred nami številni izzivi in verjamem, da bo tedaj Blaž z nami," je o odsotnosti Janca dejal Zorman in dodal, da bo v Nemčiji pogrešal tudi usluge Žabića in Makuca.

"Zagotovo je najtežje manjkajočim igralcem, vsak od njih bi si želel nastopiti na evropskem prvenstvu," je glede tega dejal slovenski kapetan Jure Dolenec in dodal: "Pri naboru 22 igralcev se rado zgodi, da se kdo poškoduje, temu se nismo mogli izogniti niti pred bližnjim turnirjem v Nemčiji. Vemo, da je Blaž izjemno pomemben za reprezentanco. Na srečo imamo na tem položaju kakovostne igralce. Njegovo vlogo v ekipi bo moral prevzeti nekdo drug, mi pa jim moramo pomagati."

Seznam rokometašev, vpoklicanih za priprave na EP v Nemčiji: - vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen), Urban Lesjak (Eurofarm Pelister) in Miljan Vujović (Stuttgart);

- krilni igralci: Gašper Marguč (Veszprem), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško);

- srednji igralci: Dean Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Jure Dolenec (Limoges), Nik Henigman (Saint Raphael), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Rok Ovniček (Nantes), Aleks Vlah (Alborg) in Miha Zarabec (Wisla Plock);

- krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg Handewitt), Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik (Zagreb) in Jernej Drobež (Gorenje Velenje).

35-leti Kranjčan je pred začetkom priprav na EP še dodal: "Prvi in osnovni cilj je, da se prebijemo v drugi del tekmovanja. O turnirju še ne razmišljamo, naša glavna naloga je, da se čim bolje pripravimo in kakovostno oddelamo vse treninge in tekme v tem pripravljalnem obdobju. Pod vodstvom Zormana kažemo konstanten napredek, gremo korak za korakom, najprej treningi, potem sledijo pripravljalne tekme ..."

Slovenski rokometaši imajo lepe možnosti, da si izborijo vozovnico na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. Deseto mesto na letošnjem mundialu na Švedskem in Poljskem jim še ni prineslo nastopa na omenjenem turnirju med 14. in 17. marcem prihodnje leto, v primeru zmagoslavja afriškega rokometnega velikana iz Egipta na celinskem prvenstvu, ki bo prihodnji mesec v deželi faraonov, pa se bo sprostilo eno mesto, ki bo pripadlo Zormanovim izbrancem. "Egipčani so po mojem mnenju najboljši v Afriki. Ne verjamem, da jih bo kdo presenetil na domačem celinskem tekmovanju. Po drugi strani pa je do olimpijskih kvalifikacij še daleč, v tem trenutku smo povsem osredotočeni na tekmovanje v Nemčiji, kjer nas že v skupinskem delu čakajo izjemno močni in kakovostni tekmeci. Naša glavna naloga je, da se dobro pripravimo do odhoda v Nemčijo," je v zvezi s tem dejal eden najboljših slovenskih igralcev na januarskem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem Aleks Vlah.

Slovenska elitna izbrana vrsta bo v prvem delu priprav za nastop na EP v Nemčiji bivala v Laškem, vadila pa v kultni celjski dvorani Golovec. Prvi preizkus znanja jo čaka v petek, v Slovenj Gradcu se bo ob 15.15 pomerila z Avstrijo. Po novem letu se bo znova zbrala v Ljubljani, do odhoda v Berlin, kjer se bo med 11. in 15. januarjem v skupinskem delu pomerila s Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško, pa bo 5. in 6. januarja v Poreču igrala še dve pripravljalni tekmi proti Črni gori in Hrvaški.