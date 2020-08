Zorman v Trebnjem začenja novo zgodbo v karieri

Dolenjska ekipa ambiciozno stopa v novo sezono. V pretekli je nekajkrat zablestela v polnem sijaju in osvojila tretje mesto v državnem prvenstvu, v novi pa želi narediti korak naprej na domačem prizorišču, hkrati pa bo skušala pustiti čim globlje sledi na mednarodni sceni. V skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi je v svoje vrste pripeljala številne nove rokometaše, izdatno pa se je okrepila tudi na strokovnem položaju ter – tudi po spletu srečnih okoliščin – sklenila dogovor z enim najbolj nadarjenih trenerjev Urošem Zormanom. Trebanjci so pred odhodom na Portugalsko morali opraviti testiranje na novi koronavirus, ki ga pred vsakim gostovanjem zahteva Evropska rokometna zveza (EHF). Vseh 28 testov je bilo negativnih, v četrtek zvečer pa so z letalom odpotovali v portugalsko prestolnico, kjer jih v soboto ob 19. uri čaka prva mednarodna tekma po desetih letih. "Zasedba iz Lizbone je zelo neugodna. Goji malce netipično igro v napadu in obrambi. V minuli sezoni je v domačem prvenstvu osvojila četrto mesto, nobena od treh najboljših portugalskih ekip pa je ni nadigrala, kar zgovorno priča o njeni kakovosti. Pred nami sta zahtevni tekmi, a verjamemo v napredovanje v drugi krog," je pred sobotno prvo tekmo v Lizboni dejal Zorman. Dolenjska ekipa je zadnjo tekmo na evropski sceni odigrala 20. februarja 2010, tedaj je v tretjem krogu pokala EHF morala priznati premoč španskemu Aragonu.