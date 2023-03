Zorman: Za uvrstitev na EP je bila ključna zmaga v Podgorici

Čeprav so bili reprezentanti Črne gore odločeni, da Sloveniji vrnejo z enako mero na povratni tekmi v Kopru, se to na njihovo žalost ni zgodilo. Miha Zarabec , Blaž Janc in druščina so tekmečev odpor dokončno zlomili v drugem polčasu, ko so nanizali nekaj izjemnih obrambnih akcij, iz katerih so nato izvedli lepo število protinapadov. Z zmagama nad neposrednim tekmecem za osvojitev sedme kvalifikacijske skupine si je slovenska izbrana vrsta dve tekmi pred koncem kvalifikacij že zagotovila vozovnico za naslednje evropsko prvenstvo.

Slovenski selektor je predvsem na prvi medsebojni tekmi med Slovenijo in Črno goro v Podgorici sredi prejšnjega tedna potegnil nekaj asov iz rokava in v razburljivi končnici taktično nadigral nekdanjega legendarnega vratarja zlatega hrvaškega reprezentančnega rodu, danes pa selektorja črnogorskih rokometašev, Vlada Šolo .

"Uvrstitev na evropsko prvenstvo je le ena od etapnih zmag na poti do končnega oziroma želenega cilja. Menim, da je bila za končni uspeh ključna zmaga v Morači, kajti na takšnih tekmah se gradijo moštva, predvsem pa njihov značaj. Z osvojitvo polnega izkupička v Podgorici so fantje še enkrat več potrdili, da so na pravi poti in iz pravega testa," je bil Zorman vesel vnovične uvrstitve slovenske reprezentance na eno od velikih tekmovanj.

Blaž Janc je na obeh tekmah s Črnogorci prispeval levji delež k uspehoma. "V prvi vrsti bi se zahvalil tej čudoviti publiki v Kopru, ki je do zadnjega kotička napolnila tribune v dvorani Bonifika. Bili so naš osmi igralec, mi pa smo se jim oddolžili z eno lepo in prepričljivo zmago. Vedeli smo, da ne bo lahko, saj je Črna gora odlična reprezentanca. Če smo bili v prvem polčasu navdahnjeni predvsem za igro v napadu, smo v nadaljevanju tekme precej dvignili tudi raven igre v obrambi, kar nam je omogočilo izvedbo številnih protinapadov, preko katerih smo v nekaj minutah prišli do lepe prednosti, ki jo do konca tekme nismo izpustili iz rok. Sama (predčasna) uvrstitev na evropsko prvenstvo je lep uspeh in obenem potrditev, da smo na pravi poti," pa je dejal član slovite Barcelone.