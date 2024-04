Zorman: Zagotovo bo naš cilj preboj v četrtfinale

OGLAS

Za razliko od deklet so rokometaši na tekmeca morali počakati povsem do konca. Skupaj s Francijo so bili namreč posajeni v četrti boben, slednja pa je kot gostiteljica imela možnost, da si izbere skupino prvega dela. Slovenci bodo zaigrali v skupini A, skupaj s še štirimi evropskimi ekipami. Poleg Švedske, Nemčije, Hrvaške in Španije bo tekmec še Japonska. Med rokometaši bodo v skupini B igrali Danci, Norvežani, Madžari, Francozi, Egipčani in Argentinci.

Uroš Zorman

"Že pred žrebom je bilo jasno, da nas čaka izjemno zahteven turnir. Verjetno bo to celo najkakovostnejši turnir v zgodovini olimpijskih iger. Govoriti o tem, ali nam je bil ples kroglic naklonjen ali ne, je brezpredmetno, saj so vse sodelujoče ekipe kakovostne. V Parizu bomo šli korak za korakom in na koncu videli, kam nas bo to pripeljalo. Zagotovo bo naš cilj preboj v četrtfinale," se je na ples kroglic v izjavi za spletno stran RZS ozrl selektor moške reprezentance Uroš Zorman, ki je bil prav tako že dvakrat udeleženec olimpijskih iger, a vselej kot igralec. V Atenah 2004 je tekmovanje v dresu Slovenije zaključil na 11., v Riu de Janeiru 2016 pa na šestem mestu.