Zorman: Tekmeci bodo nastopili v kompletnih zasedbah

Selektor Uroš Zorman je moštvo, ki ga sestavljajo predvsem igralci, rojeni med letoma 1998 in 2000, prvič zbral v začetku prejšnjega tedna v Zrečah. Ekipa je tam trenirala do petka, minuli ponedeljek pa se je znova zbrala v Kranjski Gori in tam opravila zadnje priprave pred potjo na tekmovanje. "Imeli smo kar nekaj težav s sestavo ekipo. Krojile so jo poškodbe in zato smo se kar nekoliko lovili," se je pred odhodom v Alžirijo v izjavi za uradno spletno stran RZS uzrl Zorman in dodal: "Vsi fantje, ki so bili na voljo, so treninge oddelali po najboljših močeh z najvišjo zavzetostjo in zvrhano mero želje. Kar se tega tiče, je bilo tako vse na najvišji možni ravni." V zadnjih dneh pred odhodom je zaradi težav s poškodbama slovenska vrsta ostala brez dveh članov Celja Pivovarne Laško: vratarja Gala Gaberška in krožnega napadalca Stefana Žabića. Prvega mučijo bolečine v ledvenem delu hrbta, slednji pa ima težave z vnetjem ahilovih tetiv na obeh nogah. Zorman je bil tako primoran vpoklicati dodatnega igralca. Z ekipo bo v Alžirijo odpotoval vratar Gašper Dobaj.

Poleg slednjega se na slovenskem seznamu potnikov nahajajo še krilni igralci Tim Cokan, Tadej Mazej, Urban Pipp in Staš Slatinek Jovičić, zunanji igralci Timotej Grmšek, Gašper Horvat, Tadej Kljun, Marko Kotar, Uroš Miličević, Tim Rozman, Domen Tajnik in Matevž Žagar, krožna napadalca Jernej Drobež in Domen Sikošek Pelko ter vratar Alen Skledar.