Zorman: Prišli smo z dna nazaj na zemljevid! In tukaj utripamo!

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je iz Španije vrnila z dvema pomembnima zmagama, največja pa je zagotovo ta, da se jim je že četrtič uspelo uvrstiti na poletne olimpijske igre. Kvalifikacijski turnir, ki je prejšnji teden potekal v španskem Granollersu, je sicer dal mešane občutke. Zmagi proti Braziliji in Bahrajnu je nekoliko zasenčil velik poraz proti domačinom Špancem. Na koncu sicer ta ni bil usoden, nekaj športne sreče pa je tudi pripomoglo k temu, da se je slavje Slovencev lahko začelo. Toda da je bilo temu tako, je bilo treba strniti glave in tisto petkovo tekmo (proti Španiji, op.) čimprej pozabiti: "Takoj po tekmi sem fantom povedal, da je morda prišla ravno v pravem trenutku. Čeprav se je najprej zdelo, da je trenutek najslabši. Naslednji dan smo imeli prosto, tudi to se je nekako poklopilo. Dopoldan smo se sicer nekoliko izogibali eden drugemu, da so se glave zbistrile. Potem pa smo popoldan naredili en normalen trening, se malo pogovorili. Ni bilo nič posebnega, ni bilo niti časa in niti "momenta", da bi takrat delali paniko. Imeli smo samo ta cilj, da tekmo z Bahrajnom odigramo tako, kot znamo. In to smo naredili, prišli do rutinirane zmage, sicer brez večjih presežkov. Odziv je bil pravi. Sreča ne pride sama po sebi, treba jo je tudi izzvati, in dejstvo je, da sreča spremlja hrabre in fantje so si to zaslužili," na torkovi tiskovni konferenci pove selektor Uroš Zorman . Časa za slavje še ni bilo veliko, toda kot se spodobi: "Ne bi bili Slovenci, če se ne bi poveselili. Usedli smo se skupaj, pojedli večerjo in spili kozarec vina seveda. Ekipa dokazuje, da je prava ekipa tudi v takšnih stvareh."

Zorman je na čelo reprezentance stopil pred dobrima dvema letoma in takrat so bile njegove besede sledeče: "Dal bom vse od sebe, da se vrnemo med svetovno elito!" To mu je zagotovo uspelo, lep dokaz je tudi šesto mesto na letošnjem evropskem prvenstvu, še bolj pa je vsem ljubiteljem rokometa v spominu ostala tista navdušujoča zmaga proti svetovnim prvakom Dancem, ki jim je zagotovila nastop v zaključnem delu tekmovanja. Zadnja tekma proti Madžarom sicer ni nekaj, česar bi se želeli spominjati, toda zdelo se je, da so se kljub vsemu apetiti slovenskega rokometa povečali: "Morda smo po tisti dobri uvrstitvi na evropskem prvenstvu nekoliko poleteli in nas je ta kvalifikacijska skupina, če se lahko tako izrazim, malo uspavala. Ampak mislim, da smo sedaj zopet z dvema nogama trdno na tleh."

Strniti občutke po takšnem uspehu zagotovo ni lahko, vse skupaj je še precej živo, in to potrdi tudi Zorman: "Kar smo si začrtali, to nam je uspelo, težko je sedaj preveč pametovati o vsem skupaj. Ponosen sem na vse moje sodelavce, tega vsega brez njih zagotovo ne bi bilo. Pot do tukaj ni bila lahka, kvečjemu precej težka. Težave s poškodbami nas pestijo že nekaj časa. Toda kljub vsemu smo dokazali, da spadamo med elito in v sam svetovni vrh. Prišli smo z dna nazaj na zemljevid! In tukaj utripamo! Sam dobro vem, kako je biti na olimpijadi, ne vem pa, če se že dobro zavedam, kaj nam je ponovno uspelo. To so bile moje sanje, ko sem prevzel to reprezentanco, in so sedaj postale resničnost. Mislim, da bo vse skupaj prišlo za mano, da še malo sanjam. Nismo bili čisto pravi, to se je čutilo in na tisti tekmi s Španijo se je vse sesulo, kot že rečeno ... Toda hvala bogu smo se sestavili nazaj, pokazali smo karakter in še enkrat lahko rečem, fantom samo en velik hvala."

"Bilo je seveda veliko pritiska, toda pritisk smo si ustvarjali predvsem sami. Pritisk bo vedno, brez tega enostavno ne gre. Sam hočem biti vedno najboljši. Ko je prišel četrtek, prvi dan, ko smo imeli tekmo, smo vedeli, da povratka ni, dejansko si postavljen pred zid. Zdelo se je precej enostavno, stojiš pred vrati, ki jih je le treba odpreti, toda v resnici ni tako enostavno. Pred samim turnirjem so se seveda pojavljale tudi črne misli, kaj pa, če ne bo šlo vse po planu? Kaj pa, če se zgodi tisti črni scenarij? Tako blizu smo že, a vseeno še tako daleč. A nekako sem vedno verjel v fante, če sem iskren, mislim, da mesta za neuspeh ni bilo.