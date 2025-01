Zorman zadovoljen z obrambo, v napadu pogrešal hitrejši pretok žoge

OGLAS

Le osem prejetih golov v prvem polčasu, huda poškodba Nejca Cehteta, ki je po le nekaj minutah igre zagrebško dvorano zapustil na nosilih in na koncu zanesljiva zmaga z 11 goli razlike. To so ključni poudarki po rutiniranem slavju slovenske izbrane vrste nad Argentino, ki je bilo glede na kakovostno razliko med reprezentancama tudi pričakovano. Kako pa je obračun videl selektor Uroš Zorman? "To je bila naša četrta tekma in od vseh smo igrali daleč najboljšo obrambo. Na tem lahko gradimo optimizem. V napadu smo lahko še bolj sproščeni, ker vemo, da v obrambi funkcioniramo. Paziti pa moramo na tehnične napake in protinapade, saj tu pomoči več ni. V napadu bo moral biti pretok žoge hitrejši. To je recept za Egipt. Obramba bo ključ. Da se pa bomo lahko sploh branili, v napadu ne bomo smeli zapravljati žog."

Zanimivo je bilo videti, kako malo časa so med polčasoma v garderobi preživeli slovenski rokometaši. Na parket so pritekli, ko je bilo do začetka nadaljevanja še dolgih sedem minut. Je bil razlog v tem, da selektor preprosto ni imel pripomb nad igro svojih varovancev, ki so po 30 minutah vodili s 15:8?

"Imel sem pripombe," je na naše vprašanje odvrnil Zorman in pojasnil: "Obramba je bila dobra, ampak v napadu mora biti pretok žoge hitrejši. Dogovorili smo se za določene akcije in to je to. Nimamo kaj filozofirati. Nima smisla, da bi se drl in delal 'prevale'. Energija je bila prava, čeprav smo bili mogoče še malo v krču od tekme z Islandijo, ki nas je kar malo potolkla. V drugem polčasu smo se sprostili, več je bilo lahkih golov. Res je, da smo tudi izgubili več žog. Ampak če si hitrejši, se moraš pripraviti na to, da boš tudi izgubil kakšno žogo več." V četrtek je za Slovenijo dan počitka, v petek pa sledi težko pričakovani obračun z Egiptom, ko šteje le zmaga. Zorman je razkril, da dan pred tekmo morda sploh ne bodo trenirali, saj je ritem na svetovnem prvenstvu zares peklenski.