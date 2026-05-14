Zormana in druščine ne skrbi 'kotel' Morače: Naj se ponovi razplet iz Osla

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenski in črnogorski rokometaši so se nazadnje pomerili januarja letos na evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v Oslu zmagali z 41:40. "Ne bi imel nič proti, če bi se na četrtkovi tekmi v Podgorici ponovil razplet iz Osla," je na medijskem reprezentančnem dogodku v Preddvoru uvodoma dejal slovenski selektor Zorman in dodal: "V Črni gori nas zagotovo čaka drugačna tekma. Upam, da bomo obrambno bolje delovali in bili bolj agresivni pri strelih njihovih zunanjih igralcev, ki so nam na januarskem dvoboju na Norveškem nasuli okoli 25 golov izven devetih metrov, kar je za anale."

Uroš Zorman FOTO: Profimedia

"Že na prvi tekmi v dvorani Morača bo peklensko vzdušje. Pričakujem težko in borbeno tekmo, na kateri bodo odločale malenkosti. Kakovost je na naši strani, tudi na papirju smo favoriti, a to bo potrebno predvsem dokazati na igrišču," je še dodal Zorman.

Slovenski in črnogorski rokometaši so v preteklosti odigrali številne tekme, njuna zadnja pa je bila prav spektakularna. Na letošnjem evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem je Slovenija v Oslu zmagala z 41:40. Obe ekipi sta tedaj dosegli rekordnih 81 golov na celinskem tekmovanju, njihov strelski izkupiček iz skupinskega dela pa so nato v glavnem delu tekmovanja v Herningu izboljšali Francozi in Portugalci s skupno 84 zadetki.

Slovenija - Črna Gora: spomin na zadnji obračun na EP. FOTO: RZS