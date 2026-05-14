Zormana in druščine ne skrbi 'kotel' Morače: Naj se ponovi razplet iz Osla

Podgorica, 14. 05. 2026 08.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Morača je vselej veljala za težko osvoljivo dvorano.

Slovenske rokometaše čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. V podgoriški Morači pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo v Kopru. Slovenski in črnogorski rokometaši so v preteklosti odigrali številne tekme, njuna zadnja pa je bila prav spektakularna. Na zadnjem EP je Slovenija v Oslu zmagala z 41:40.

Slovenski in črnogorski rokometaši so se nazadnje pomerili januarja letos na evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v Oslu zmagali z 41:40. "Ne bi imel nič proti, če bi se na četrtkovi tekmi v Podgorici ponovil razplet iz Osla," je na medijskem reprezentančnem dogodku v Preddvoru uvodoma dejal slovenski selektor Zorman in dodal: "V Črni gori nas zagotovo čaka drugačna tekma. Upam, da bomo obrambno bolje delovali in bili bolj agresivni pri strelih njihovih zunanjih igralcev, ki so nam na januarskem dvoboju na Norveškem nasuli okoli 25 golov izven devetih metrov, kar je za anale."

Uroš Zorman
"Že na prvi tekmi v dvorani Morača bo peklensko vzdušje. Pričakujem težko in borbeno tekmo, na kateri bodo odločale malenkosti. Kakovost je na naši strani, tudi na papirju smo favoriti, a to bo potrebno predvsem dokazati na igrišču," je še dodal Zorman. 

Preberi še 'Že na prvi tekmi v Podgorici bomo skušali zmagati'

Slovenski in črnogorski rokometaši so v preteklosti odigrali številne tekme, njuna zadnja pa je bila prav spektakularna. Na letošnjem evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem je Slovenija v Oslu zmagala z 41:40. Obe ekipi sta tedaj dosegli rekordnih 81 golov na celinskem tekmovanju, njihov strelski izkupiček iz skupinskega dela pa so nato v glavnem delu tekmovanja v Herningu izboljšali Francozi in Portugalci s skupno 84 zadetki.

Slovenija - Črna Gora: spomin na zadnji obračun na EP.
Slovenija - Črna Gora: spomin na zadnji obračun na EP.
Od evropskih reprezentanc so si nastop na svetovnem prvenstvu v začetku prihodnjega leta že zagotovili gostiteljica Nemčija, branilka naslova Danska ter Hrvaška, Islandija, Portugalska in Švedska, ki so se na letošnjem celinskem tekmovanju uvrstile od tretjega do šestega mesta.

