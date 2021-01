Okrepitev za Trebanjce pred nadaljevanjem sezone

Trener Uroš Zorman bo pred nadaljevanjem zahtevne sezone lahko računal na novega rokometaša, moštvo je okrepil desni zunanji rokometaš Mihajlo Radojković , ki povečuje konkurenco na desni strani napada, pri Anžetu Dobovičniku ter Ozgurju Saraku. Rokometno pot je začel v Smederevu, se nato pridružil srbskemu velikanu Partizanu iz Beograda, leta 2016 pa oblekel dres turškega prvaka Bešiktaša in z njim nastopil celo v EHF Ligi prvakov. Minuli dve leti je preživel v Romuniji, nazadnje pa skupaj z Gregorjem Okleščnom igral v Katarju, pod taktirko slovenskega stratega Branka Tamšeta, so zapisali na spletni klubski strani.

"Dobil sem ponudbo kluba in pogledal nekaj tekem. Všeč mi je stil igre in delo trenerja Uroša Zormana. Ko me je poklical, sem takoj sprejel ponudbo, saj tukaj igra tudi prijatelj Aleksander Tomić, ki mi bo zelo pripomogel pri prilagajanju na okolje. Za pomoč se zahvaljujem tudi bivšemu trenerju Branku Tamšetu. Imam visoke cilje – borbo za naslov državnega prvaka in izločilne boje EHF Lige, delo z vrhunskim trenerjem in individualno napredovati," je povedal Radojković.