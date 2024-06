Zormanovi bojevniki že pridno vadijo v Kranjski Gori

"V prvem tednu bo na treningih poudarek predvsem na dviganju telesne priprave in razdeljevanju nalog v obrambi, vse brez pravega kontakta. Z izjemo Aleksa Vlaha in Blaža Janca, ki sta klubsko sezono sklenila pred dvema tednoma, je večina igralcev prosta že nekaj časa. Postopoma se bo treba znova privaditi na žogo in igro s kontaktom," je ob začetku reprezentančne akcije povedal selektor Uroš Zorman.

Po njegovem razkritju seznama vabljenih igralcev je bilo v zadnjih tednih še kar nekaj neznank zaradi zdravstvenih težav. Vratar Klemen Ferlin je zaradi vnetja tetive v zaključku klubske sezone pristal celo na berglah, poškodovana sta bila tudi organizatorja igre Dean Bombač (zlom čeljusti) in Miha Zarabec (težave z ramo), zaradi težav s stopalom pa je bil z igrišč dlje časa odsoten Gašper Marguč.

"Vsi igralci so bolj ali manj uspešno sanirali poškodbe. Prvi teden priprav, ko v igri ne bo kontakta, bo zato še kako dobrodošel. Pomembno bo le, da se dobro telesno pripravimo, kar nam bo pomagalo vzdržati oster ritem tekem v Parizu. Morda je od vseh v največjem deficitu Marguč, ki je najbolj vprašljiv. Videli bomo, če bo lahko vzdržal vse napore," je v zvezi s tem dejal Zorman.

Rokometaši bodo na Gorenjskem trenirali do petka, sledil bo prost vikend, že v ponedeljek pa nadaljevanje priprav v Kranjski Gori. "Želim si, da bo naša reprezentanca telesno dobro pripravljena in da bo ostala zdrava. Tokrat ne gre za enotedensko reprezentančno akcijo, pred katero so igralci iz klubskih okolij v polnem ritmu. Zdaj je večina prišla iz počitnic in jih moramo na primerno raven telesne pripravljenosti pripeljati mi," je dodal Zorman.

Med njegovimi izbranci je kar nekaj rokometašev, ki so že nastopili na olimpijskih igrah. Eden njih je tudi kapetan Jure Dolenec. "Morda ti nastop na olimpijskih igrah prinese kakšno dodatno izkušnjo, a to se zgodi tako poredko, da je občutek, kot da se vse dogaja na novo. Priprave bodo dokaj naporne, saj po koncu klubske sezone ne bo pravega odmora, po drugi strani pa je mesto na olimpijskih igrah nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi na športni poti. Verjamem, da smo vsi v Kranjsko Goro prispeli izjemno motivirani za treniranje in posledično tisto, kar sledi v Parizu," je dejal 35-letni Škofjeločan.

"Tako dobro, kot se bodo pripravili, tako bomo delovali v Parizu. Tekmovanje bo izjemno zahtevno. Ne samo zaradi ritma, v katerem si bodo tekme sledile vsak drugi dan, pač pa tudi zaradi tekmecev, saj so vsi zelo kakovostni. Vsaka tekma bo derbi. Vsaka tekma, vsaka točka, vsaka zmaga bo odločala o uvrstitvi. Pozitiven razplet te lahko približa četrtfinalu, negativen pa te odriva proti odhodu domov. Za taktiziranje prostora ne bo, od prve tekme bo treba igrati s polnimi močmi," je pogled proti olimpijskemu Pariz še strnil Zorman.

"Upam, da v Pariz pridemo čim bolj zdravi in v polni zasedbi. Tam si bomo dovolili sanjati vsako tekmo, na koncu pa videli, kam sodimo," je optimistično dodal Aleks Vlah, eden glavnih adutov v slovenski igri, ki bo v francoski prestolnici prvič okusil slast igranja na olimpijskih igrah. Slovenija bo med pripravami igrala tri prijateljske tekme. Prva tekma jo čaka 8. julija proti Egiptu v Celju, nato 13. julija proti Madžarski v Györu, po odhodu v Pariz pa bo generalko imela 23. julija, ko se bo za zaprtimi vrati pomerila s Francijo.

Slovenske rokometašice bodo priprave za svoje prve olimpijske igre pričele 1. julija na Rogli. Na Zreškem Pohorju se bodo 9. julija za zaprtimi vrati pomerile proti Madžarkam. Štiri dni kasneje, 13. julija, se bodo v Györu znova pomerile z vzhodnimi sosedami, zadnja tekma pred odhodom v francosko prestolnico pa jih čaka 17. julija, ko se bodo v kultni dvorani na Kodeljevem pomerile z Brazilkami.