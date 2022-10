Zormanovi izbranci do druge zmage v kvalifikacijah za EP

Slovenija na svojem drugem dvoboju v tem tednu ni prikazala navdušujoče predstave, v celoti pa je izpolnila svojo nalogo. V prvem kvalifikacijskem ciklusu je dosegla dve zmagi in se približala zaključnemu turnirju stare celine, ki bo med 10. in 28. januarjem 2024 v Berlinu, Hamburgu, Münchnu, Düsseldorfu, Kölnu in Mannheimu.

Slovenija se bo po uvodnih zmagah v tem tednu v nadaljevanju kvalifikacij v prvi polovici marca prihodnje leto dvakrat pomerila s Črno goro, konec aprila pa še z BiH v gosteh in Kosovom na domačem igrišču.

Slovenija in Črna gora, ki je v nedeljo na tujem premagala BiH s 36:25, sta v dveh tekmah zbrali po štiri točke, BiH in Kosovo pa sta brez njih. Na zaključni turnir se bosta uvrstili obe najboljši izbrani vrsti iz skupine 7.

Zadržan začetek, boljše nadaljevanje

Slovenski rokometni prvokategorniki so slabo odprli tekmo v Prištini. V njihovi igri je uvodoma kapljalo in curljalo na vse strani, v 14. minuti pa je prekipelo tudi selektorju Urošu Zormanu, ki je pri zaostanku 6:8 zahteval minuto odmora. A njegovi napotki sprva niso prinesli spremembe na igrišču, slovenski zaostanek je medtem narasel na tri gole (6:9, 7:10 in 9:12).

V zadnjem obdobju prve polovice tekme so slovenski rokometaši le zaigrali bolj udarno. V 25. minuti so po golu Domna Makuca izenačili na 12:12, na veliki odmor pa po delnem izidu 5:0 odšli z vodstvom dveh golov (14:12). Zormanovi izbranci v drugem polčasu niso posebej blesteli, vseskozi pa so imeli rezultatski nadzor nad tekmeci. V 41. minuti so po golu Blaža Janca prvič na dvoboju povedli s petimi goli prednosti (21:16), najvišjo prednost pa so si priigrali v 55. minuti, ko je bilo 28:21.

V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi v Prištini najbolj učinkovit Blaž Janc s šestimi goli, Aleks Vlah je prispeval pet zadetkov.