Zormanovih 21 za BiH in Kosovo

Nastop na zaključnem turnirju med 10. in 28. januarjem 2024 si bodo izborile prvo- in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin, poleg njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene.

Slovenski selektor Uroš Zorman je v prostorih Rokometne zveze Slovenije predstavil seznam kandidatov za bližnji tekmi v Mariboru in Prištini. Na njem so vratarji Jože Baznik (Nimes), Klemen Ferlin (Erlangen) in Urh Kastelic (Lemgo), krilni igralci Blaž Janc (Barcelona), Gašper Marguč (Veszprem), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško), zunanji igralci Dean Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Nejc Cehte (GOG Gudme), Jure Dolenec (Limoges), Matic Grošelj (Chartres), Nik Henigman (Saint Raphael), Domen Makuc (Barcelona), Jaka Malus (Göppingen), Rok Ovniček (Nantes) in Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško) ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek (Göppingen), Matej Gaber (Pick Szeged), Kristjan Horžen (Rhein-Neckar Löwen) in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško).

Slovenija bo priprave za uvodni tekmi pričela 9. oktobra v Mariboru, v primerjavi s tekmama s Srbijo pa na Zormanovem seznamu ni Mihe Zarabca (Kiel) in Staša Skubeta (Montpellier).

"Odločil sem se za igralce, ki so v zadnjem času v najboljši formi in stalnem tekmovalnem pogonu. Na oktobrski reprezentančni akciji bosta manjkala Zarabec in Skube, oba pa sta na mojem širšem seznamu v tem kvalifikacijskem ciklusu," je glede svojega izbora za bližnji tekmi dejal Zorman.