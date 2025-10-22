'Žreb nas ni ujčkal, Vojvodina je izjemno močna'

Rokometni klub Vojvodina je eden najbolj uspešnih in stabilnih klubov v Srbiji. Ekipa iz Novega Sada v zadnjih letih popolnoma dominira v domačem prvenstvu, saj so osvojili več zaporednih naslovov državnih in pokalnih prvakov. Največji mednarodni uspeh so dosegli v sezoni 2022/23, ko so osvojili EHF Evropski pokal, s čimer so potrdili svoj status enega močnejših klubov jugovzhodne Evrope.

Tudi v prejšnji sezoni so Srbi nastopali v skupinskem delu EHF Evropske lige, kjer so se enakovredno kosali z uglednimi evropskimi moštvi. Zmagovali so predvsem na domačem parketu, kjer jih odlikujeta izjemna borbenost in disciplina ter seveda vzdušje dvorane. Ekipo vodi nekdaj tudi trener celjske ekipe od leta 2011 do 2013, Vladan Matić. Dvorano Zlatorog pa dobro pozna tudi igralec Stefan Dodić, ki je bil del celjskega kluba v začetku sezone 2023/24.

Po gladkem napredovanju mimo belgijskih prvakov zdaj Celjane čaka precej resnejši preizkus. Srbski prvak ima za seboj več zaporednih sezon na evropskem parketu, kar pomeni, da izkušenj in samozavesti ne manjka. Dvorana v Novem Sadu je znana po bučni podpori domačih navijačev, zato bo prva tekma v gosteh psihološko zelo pomembna.