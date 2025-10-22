'Žreb nas ni ujčkal, Vojvodina je izjemno močna'

Rokometni klub Vojvodina je eden najbolj uspešnih in stabilnih klubov v Srbiji. Ekipa iz Novega Sada v zadnjih letih popolnoma dominira v domačem prvenstvu, saj so osvojili več zaporednih naslovov državnih in pokalnih prvakov. Največji mednarodni uspeh so dosegli v sezoni 2022/23, ko so osvojili EHF Evropski pokal, s čimer so potrdili svoj status enega močnejših klubov jugovzhodne Evrope.
Tudi v prejšnji sezoni so Srbi nastopali v skupinskem delu EHF Evropske lige, kjer so se enakovredno kosali z uglednimi evropskimi moštvi. Zmagovali so predvsem na domačem parketu, kjer jih odlikujeta izjemna borbenost in disciplina ter seveda vzdušje dvorane. Ekipo vodi nekdaj tudi trener celjske ekipe od leta 2011 do 2013, Vladan Matić. Dvorano Zlatorog pa dobro pozna tudi igralec Stefan Dodić, ki je bil del celjskega kluba v začetku sezone 2023/24.
Po gladkem napredovanju mimo belgijskih prvakov zdaj Celjane čaka precej resnejši preizkus. Srbski prvak ima za seboj več zaporednih sezon na evropskem parketu, kar pomeni, da izkušenj in samozavesti ne manjka. Dvorana v Novem Sadu je znana po bučni podpori domačih navijačev, zato bo prva tekma v gosteh psihološko zelo pomembna.
"Glede na to, da nismo bili nosilci žreba, je bila možnost, da dobimo težjega nasprotnika, večja. Žreb nam je namenil močno ekipo iz Vojvodine. Srbi so v zadnjih letih tudi v rokometu povečali finančne vložke in Vojvodina je en tak projekt, kjer se je sestavila močna ekipa. Trenutno zasedajo prvo mesto v srbski ligi, a kljub temu je naš cilj jasen. Kot prvo želimo dobro analizirati nasprotnika in narediti dobro pripravo, potem pa na obeh tekmah odigrati po najboljših močeh. Verjamem, da smo se na zadnjih tekmah dosti naučili in da bomo v obe tekmi z Vojvodino vstopili v najboljši možni formi in s ciljem, da se uvrstimo v naslednji krog," je ob žrebu za uradno klubsko spletno stran dejal glavni trener Celjanov Klemen Luzar.
Celje Pivovarna Laško bo v 3. krogu znova lovilo napredovanje med evropsko elito. Po dveh prepričljivih predstavah proti Bocholtu si želijo nadaljevati v zmagovalnem ritmu in pokazati, da so znova konkurenčni na mednarodni sceni. Prva tekma v gosteh bo na sporedu 15./16. novembra, povratna tekma pa teden dni kasneje v domačem Zlatorogu – 22. novembra ob 18.00.
