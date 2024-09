Žreb OP ZDA: Đoković se je izognil Alcarazu in Sinnerju

Četrti igralec sveta Aleksander Zverev ima v svojem delu žreba Norvežana Casperja Ruuda, Danca Holgerja Runeja, Američana Taylorja Fritza in Italijana Lorenza Musettija.

Lanski turnir je v moški konkurenci dobil Đoković, pri ženskah pa bo zmago branila Američanka Coco Gauff. Ta bo v spodnji polovici lov na drugo zmago na igriščih Flushing Meadows začela proti Francozinji Varvari Gračevi, njena morebitna tekmica v polfinalu pa bi lahko bila Belorusinja Arina Sabalenka, sicer zmagovalka OP Avstralije in zadnjega turnirja serije WTA 1000 v Cincinnatiju.

Tenisačico iz Minska v prvem krogu čaka dvoboj z eno od kvalifikantk, v četrtfinalu pa bi se lahko potencialno pomerila z olimpijsko prvakinjo, Kitajko Zheng Qinwen.

V zgornji polovici žreba prvo nosilko, Poljakinjo Igo Swiatek, prav tako čaka uvodni dvoboj s kvalifikantko, njena morebitna tekmica v četrtfinalu pa bi lahko bila domačinka Jessica Pegula, finalistka Cincinnatija.

Kazahstanka Jelena Ribakina se bo za začetek OP ZDA prav tako pomerila proti kvalifikantki, ob uspešni poti do četrtfinala pa bi se lahko udarila s finalistko letošnjega Rolanda Garrosa in Wimbledona, Italijanko Jasmine Paolini.

Slovenk v New Yorku, kjer se bo zadnji grand slam začel v ponedeljek in trajal vse do 8. septembra, ne bo. V kvalifikacijah so izpadle Veronika Erjavec v drugem ter Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović v prvem krogu.