Veronika Erjavec proti izkušeni Italijanki, Tamara Zidanšek še upa

Za Veroniko Erjavec bo nastop na Flushing Meadowsu poseben, saj bo prvič v karieri zaigrala v glavnem delu odprtega prvenstva ZDA. Ljubljančanka je letos nastopila že na vseh treh preostalih turnirjih velike četverice, vendar se je na Roland Garrosu, v Wimbledonu in na OP Avstralije poslovila v prvem krogu. Njen najboljši rezultat na turnirjih za grand slam tako ostaja drugi krog Wimbledona leta 2025.

Tokrat jo na drugi strani mreže čaka precej bolj uveljavljena tekmica. Jasmine Paolini , ki je od 26-letni Erjavec starejša štiri leta, je v zadnjih sezonah naredila velik korak med svetovno elito. Leta 2024 se je prebila do finala Rolanda Garrosa in Wimbledona, na OP ZDA pa je najdlje zaigrala v četrtem krogu, prav tako leta 2024.

Slovenka in Italijanka se pred tem še nista pomerili, zato bo njun obračun tudi njun prvi medsebojni dvoboj. Zmagovalko bo v drugem krogu čakala boljša iz dvoboja med Ukrajinko Dajano Jastremsko in igralko iz kvalifikacij.

V New Yorku je razmere kroji tudi dež, ki je dodobra posegel v spored kvalifikacij. Med tistimi, ki niso uspeli dokončati svojega dvoboja, je tudi Tamara Zidanšek. Slovenka se na zadnji stopnički kvalifikacij meri s Kanadčanko Bianco Andreescu, nekdanjo zmagovalko OP ZDA iz leta 2019. Dvoboj je bil zaradi dežja prekinjen pri rezultatu 2:0 za Andreescu, nadaljevanje pa je predvideno danes. Zidanšek tako še vedno ostaja v boju za preboj v glavni del OP ZDA. Lovi prvo uvrstitev v glavni turnir newyorškega grand slama po letu 2022.

V ženskem delu turnirja bo sicer prva nosilka Arina Sabalenka v prvem krogu igrala proti Kolumbijki Camili Osorio.