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Veronika Erjavec proti izkušeni Italijanki, Tamara Zidanšek še upa

New York, 28. 08. 2026 11.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Veronika Erjavec

Veronika Erjavec je dobila nasprotnico v uvodnem krogu letošnjega OP ZDA. Slovenka se bo v New Yorku pomerila z izkušeno Italijanko Jasmine Paolini, trenutno 20. igralko sveta. Medtem je Tamara Zidanšek obstala na zadnji kvalifikacijski oviri. Konjičanka je predala dvoboj proti Kanadčanki Bianci Andreescu, tako da bo imela Slovenija zgolj eno predstavnico v glavnem delu tekmovanja.

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Za Veroniko Erjavec bo nastop na Flushing Meadowsu poseben, saj bo prvič v karieri zaigrala v glavnem delu odprtega prvenstva ZDA. Ljubljančanka je letos nastopila že na vseh treh preostalih turnirjih velike četverice, vendar se je na Roland Garrosu, v Wimbledonu in na OP Avstralije poslovila v prvem krogu. Njen najboljši rezultat na turnirjih za grand slam tako ostaja drugi krog Wimbledona leta 2025.

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Tokrat jo na drugi strani mreže čaka precej bolj uveljavljena tekmica. Jasmine Paolini, ki je od 26-letni Erjavec starejša štiri leta, je v zadnjih sezonah naredila velik korak med svetovno elito. Leta 2024 se je prebila do finala Rolanda Garrosa in Wimbledona, na OP ZDA pa je najdlje zaigrala v četrtem krogu, prav tako leta 2024.

Veronika Erjavec
Veronika Erjavec
FOTO: Profimedia

Slovenka in Italijanka se pred tem še nista pomerili, zato bo njun obračun tudi njun prvi medsebojni dvoboj. Zmagovalko bo v drugem krogu čakala boljša iz dvoboja med Ukrajinko Dajano Jastremsko in igralko iz kvalifikacij.

Tamara Zidanšek
Tamara Zidanšek
FOTO: Profimedia

V New Yorku je razmere kroji tudi dež, ki je dodobra posegel v spored kvalifikacij. Med tistimi, ki niso uspeli dokončati svojega dvoboja, je tudi Tamara Zidanšek. Slovenka se na zadnji stopnički kvalifikacij meri s Kanadčanko Bianco Andreescu, nekdanjo zmagovalko OP ZDA iz leta 2019. Dvoboj je bil zaradi dežja prekinjen pri rezultatu 2:0 za Andreescu, nadaljevanje pa je predvideno danes. Zidanšek tako še vedno ostaja v boju za preboj v glavni del OP ZDA. Lovi prvo uvrstitev v glavni turnir newyorškega grand slama po letu 2022.

V ženskem delu turnirja bo sicer prva nosilka Arina Sabalenka v prvem krogu igrala proti Kolumbijki Camili Osorio.

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