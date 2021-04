Zrinski in Vidmar izpuščata reli Hrvaška zaradi poškodbe dirkalnika pri testiranju

Prvič v zgodovini bo Hrvaška gostila reli WRC – gre za enega največjih dogodkov avtomobilskega motošporta v neposredni bližini Slovenije. Tretji reli aktualne sezone svetovnega prvenstva je privabil trenutno najboljše voznike relija na svetu in skupaj deset posadk z dirkalniki najvišjega razreda WRC. Skupaj bo na štartu okrog 60 posadk, zaradi neposredne bližine pa so svojo priložnost izkoristile tudi slovenske posadke – štiri bodo namreč nastopile na sosednjem Hrvaškem.

Zaradi poškodbe dirkalnika pri zadnjem testiranju sta morala nastop na reliju Hrvaška odpovedati lanska slovenska državna podprvakaAleš Zrinski in Rok Vidmar(ford fiesta R5), ki sta bila prijavljena tudi v uradno razvrstitev WRC 3. Tako na reli na Hrvaško namesto predvidenih petih potujejo 'le' štiri posadke iz Slovenije. Aljoša Novak in Jaka Cevc s škodo fabio R5, z enakim dirkalnikom pa ob tridesetletnici svoje vozniške kariere tudiDarko Peljhans sovoznikomMatejem Čarjem. Na štartu bodo šeGrega Premrlin Gregor Brešer(toyota GT 86) ter Primož Brazda terPrimož Tavčar(ford fiesta rally4).

"Rezultatskih pričakovanj v resnici nimam. Že sedem mesecev nisem sedel v takem dirkalniku na pravem reliju, tu pa bomo vozili proti najboljšim voznikom tega razreda na svetu. Želim si napredovati iz kilometra v kilometer. Že sama dolžina relija in njegov obseg sta zame nekaj novega. Rad bi izkoristil vse kilometre, se veliko naučil in predvsem užival v tem velikem dogodku. Vselej sem želel odpeljati vsaj en reli za svetovno prvenstvo in doživeti tisto, kar najboljši vozniki počnejo po štirinajstkrat letno. Osnovni cilj nastopa pa ostaja reli končati, in to s celim dirkalnikom,"jepred relijem za uradno spletno stran Zveze za avto šport Slovenije dejal Novak, ki ima z dirkalnikom R5 že precej izkušenj.