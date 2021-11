Zrinski po koncu sezone: Burno in naporno leto, a volje nam ne manjka

"Letošnje leto je bilo zame res burno in naporno, kar velja za vso ekipo. Volje nam ne manjka in želimo nazaj," je po nedavno zaključeni reli sezoni 2021 razložil slovenski dirkač Aleš Zrinski. Ta si je letos močno želel uresničiti sanje z nastopom na mednarodnem reliju na Hrvaškem, na katerem so tekmovali tudi člani serije WRC, a je zaradi nesreče in poškodbe tik pred zdajci ostal brez nastopa.

Kljub aprilski nesreči na testiranju dirkalnika, po kateri je moral Aleš Zrinski zaradi zlomljenega rebra in ključnice na prisilni počitek, dirkaču, ki sedi za volanom dirkalnika Ford Fiesta R5, optimizma za naslednjo sezono ne manjka. "Zimski premor bomo izkoristili za pripravo dirkalnika, morda tudi še za nekaj treninga in boljšo pripravo na novo sezono. Leta 2022 si želim programa slovenskega državnega prvenstva in nastopa na hrvaškem reliju za SP, ki se nam je letos izmuznil – seveda če ga bo FIA res vključila v koledar," še sporoča Zrinski. icon-expand Aleš Zrinski FOTO: Aljoša Kravanja Okrevanje po nesreči, tako fizično kot psihično, je bilo dolgo, je še priznal po sezoni, ki jo je zaključil z zadnjim relijem za državno prvenstvo, Rallyjem Idrija. Na njem je kraljeval Rok Turk, za katerega se zdi, da na slovenskih tleh nima prave konkurence, Zrinski pa se je moral zadovoljiti z desetim mestom. Zrinski priznava, da bo premor med sezonama prišel še kako prav – za iskanje nastavitev dirkalnika, pa tudi za psihično in fizično umiritev po burni in naporni sezoni. V naslednji bodo cilji zagotovo višji, kot so bili letos ob vrnitvi po poškodbi.