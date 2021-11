Zrinski v Idrijo po 'obliž za letošnje rane': Gledam že proti dirki WRC

V petek dopoldne bodo potekali ogledi prog za voznike, letošnja novost pa je popoldanska preizkusna vožnja na relaciji nekdanje hitrostne preizkušnje Idrija 1, ki bo zadnja preizkušnja pripravljenosti posadk in vozil pred nedeljsko dirko. Zvečer se bo na Mestnem trgu v Idriji odvijala predstavitev reli posadk, ki se bodo v nedeljo pomerile na progah oziroma hitrostnih preizkušnjah. Te bodo potekale po Zadlogu, v Dolah in krožna hitrostna preizkušnja v Ledinah. "Naša pričakovanja na reliju so, da bo v Idriji suho vreme, da bo veliko število gledalcev ob progi in nama uspe dobra dirka kot obliž na letošnje rane in sezono, polno težav, zaključimo z uspešno in sproščeno dirko z mislimi usmerjeno v sezono 2022 in težko pričakovan nastop na dirki WRC," je za 24ur.com pred preizkušnjo v Idriji dejal Aleš Zrinski.