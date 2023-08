Hude težave z zdravjem? Kitajec se je zrušil sredi dvoboja, ni se zgodilo prvič ...

Yibing Wu je, kot je lepo vidno v priloženem posnetku, v določenem trenutku spustil glavo in se vse bolj "izgubljal". "Nemudoma so mu prihiteli na pomoč, takoj je bilo jasno, da tekme ne bo mogel nadaljevati, saj je zdravje, seveda, na prvem mestu. Hudo je le, ker se mu je to po Wimbledonu zgodilo še drugič v zelo kratkem času. Upamo na najbolje," so zapisali ameriški mediji po neprijetnem dogodku med prvim nizom dvoboja med Kitajcem in Japoncem.