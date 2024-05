Zverev boljši od Nadala, uspešna tudi Sinner in Iga Swiatek

"Moja fizična kondicija zanesljivo še ni taka, kot bi si jo želel. V manj kot 10 dneh priprav v uvodnem krogu Pariza ni moč pričakovati čudežev," je slabšo pripravljenost po tekmi potrdil tudi Sinner, v zvezi s poškodbo pa dejal, da ga ta ne skrbi več. V treh nizih je napredoval tudi deveti nosilec, Grk Stefanos Cicipas je s 7.6, 6:4 in 6:1 odpravil Madžara Martona Fucsovicsa .

Jannik Sinner je po štirih tednih premora zaradi poškodbe kolka v uvodnem krogu Američana Christopherja Eubanksa odpravil v treh nizih s 6:3, 6:3 in 6:4. Zmagovalec OP Avstralije, drugi na svetovni jakostni lestvici, se bo v naslednjem krogu pomeril s Francozom Richardom Gasquetom , ki na turnirju nastopa s povabilom organizatorjev.

V ženski konkurenci je petopostavljena Čehinja Marketa Vondroušova ugnala Španko Rebeko Masarovo gladko s 6:1 in 6:3, osmopostavljena Tunizijka Ons Jabeur Američanko Sachio Vickery s 6:3 in 6:2, tretja nosilka, Američanka Coco Gauff, pa je s 6:1 in 6:1 odpravila rusko kvalifikantko Julijo Avdejevo. V drugem krogu se bo zmagovalka OP ZDA pomerila s Slovenko Tamaro Zidanšek.

Prva igralka sveta Iga Swiatek je pot proti tretjemu zaporednemu slavju v Parizu, to je nazadnje uspelo Belgijki Justine Henin leta 2007, tudi začela zelo zanesljivo. Domačo povabljenko na turnir Leolio Jeanjean je ugnala s 6:1, 6:2, v drugem krogu jo čaka Japonka Naomi Osaka. "Počutim se kot doma. Upam, da bom čim dlje tudi ostala. Zadnji turnirji so mi dali veliko, a je vsak drugačen," je dejala 22-letnica, ki ima na Rolandu Garrosu 29 zmag z 31 dvobojev. Ali se počuti kot kraljica peska? "Menim, da je za kaj takšnega še prezgodaj."